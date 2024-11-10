韓媒揭15年前娛樂圈潛規則慘案！群演遭侵犯，2個月內家破人亡！媽媽控訴：警察調查卻讓她模仿呻吟聲

多年前女演員張紫妍自殺一事揭露了韓國娛樂圈潛規則黑幕，而這也只是冰山一角罷了，後期接連爆出的「me too」運動也直指圈內各種黑料。 最近韓媒「insight」報導的一則15年前的舊案，又一次掀起眾怒，娛樂圈怎能黑暗至此？

15年前的某一天，張然錄（音譯）女士的家庭徹底破碎，幸福生活戛然而止。 她的兩個寶貝女兒相繼自殺，深受打擊的丈夫也在兩個月後因腦出血去世。 悲劇的開端是大女兒梁素拉（音譯，當時30歲）在2004年暑假期間準備論文時發生的。 素拉的妹妹梁素晶（音譯，當時26歲）對娛樂圈有興趣，提議姐妹倆一起去做群眾演員兼職。

在兼職群眾演員期間，素拉開始出現怪異行為。 母親張女士回憶說：「素拉在家裡脫光衣服來回走動，還把紙撕得粉碎，不停地念叨『誰誰去死吧』，她看起來完全失去了理智。」



不久後素拉對母親和妹妹表現出了暴力傾向，家人不得不報警，將她送往精神病院。 女兒入院後張女士才得知，素拉曾遭到集體性侵。 根據素拉的說法，她在結束兼職後與負責群眾演員的工作人員一起去聚餐。 在對方的勸說下，素拉最終勉強喝了酒。 素拉酒量很差，只喝了一口就頭暈目眩。 素拉回憶兼職負責人讓她「酒醒了再走」，並將她帶到錄像廳試圖脫衣強暴。 素拉反抗時對方威脅她「用打火機燒死你」、「用刀割掉」。 此後，另一名群眾演員負責人也叫她出來，並對她實施了性侵。 共有12名加害者對素拉進行了猥褻和強暴，但素拉因害怕報復，始終不敢報警。得知此事後，張女士立即提出了訴訟。 但經過一年八個月的調查，案件以「無嫌疑」結案，令人意外的是素拉親自撤回了起訴。

素拉在調查過程中表示，重新回憶這些事件讓她難以忍受，她選擇撤訴。 調查中，警方還不斷對素拉提出帶有偏見的質問，質疑她的「受害者身份」，令她喪失了對警方的信任。素拉不得不面對警方的質問，如「既然被帶進了旅館，為什麼不向周圍人求助？」、「有什麼證據可以證明加害者的行為？」、「既然他說摸了你的胸部，為什麼你不喊不反抗？」等。 甚至在對質調查中，她與加害者們只隔著一道薄牆，可以清晰聽見彼此的聲音。 張女士回憶說：「女兒接受完調查從警局出來後曾跑向八車道的馬路，她被要求將性侵細節完整描述出來，甚至連呻吟聲都要模仿。 我一直說，是警察害死了我的孩子們，不是每個被性侵的人都會選擇自殺，但我的孩子們被逼上了絕路。」備受折磨的素拉最終在2009年8月28日晚上8點18分，從首爾西大門區一座公寓的18層跳樓身亡。 六天後，素拉的妹妹素晶因為內疚，留下「請為姐姐洗清冤屈」的遺言後也結束了自己的生命。



兩個月後張女士的丈夫也去世了，她在2014年向12名加害者提起了民事訴訟。 然而，由於事件發生後已過民法的三年時效，訴訟被駁回。 當時，距離性侵事件發生已過9年6個月。

張女士開始在經紀公司樓前進行一人抗議，但加害者反過來控告她「散佈虛假事實，損害名譽」，檢方將張女士送上了審判席。 法院在判決中表示：「看到公權力的慘敗及因此加重的母女痛苦，令人深感悲痛與絕望。」最終法院判張女士無罪。



張女士通過YouTube持續公開加害者的信息，獨自抗爭著。 據她透露截至今年3月，加害者已對她提起了大約30起訴訟，甚至有部份加害者專門放下手頭工作，不斷雇傭新律師提起訴訟。 她呼籲：「請大家一起揭發這些惡魔的罪行，這是我女兒們的遺願。」

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