韩媒揭15年前娱乐圈潜规则惨案！群演遭侵犯，2个月内家破人亡！妈妈控诉：警察调查却让她模仿呻吟声

多年前女演员张紫妍自杀一事揭露了韩国娱乐圈潜规则黑幕，而这也只是冰山一角罢了，后期接连爆出的「me too」运动也直指圈内各种黑料。 最近韩媒「insight」报导的一则15年前的旧案，又一次掀起众怒，娱乐圈怎能黑暗至此？

15年前的某一天，张然录（音译）女士的家庭彻底破碎，幸福生活戛然而止。 她的两个宝贝女儿相继自杀，深受打击的丈夫也在两个月后因脑出血去世。 悲剧的开端是大女儿梁素拉（音译，当时30岁）在2004年暑假期间准备论文时发生的。 素拉的妹妹梁素晶（音译，当时26岁）对娱乐圈有兴趣，提议姐妹俩一起去做群众演员兼职。

在兼职群众演员期间，素拉开始出现怪异行为。 母亲张女士回忆说：「素拉在家里脱光衣服来回走动，还把纸撕得粉碎，不停地念叨『谁谁去死吧』，她看起来完全失去了理智。」



不久后素拉对母亲和妹妹表现出了暴力倾向，家人不得不报警，将她送往精神病院。 女儿入院后张女士才得知，素拉曾遭到集体性侵。 根据素拉的说法，她在结束兼职后与负责群众演员的工作人员一起去聚餐。 在对方的劝说下，素拉最终勉强喝了酒。 素拉酒量很差，只喝了一口就头晕目眩。 素拉回忆兼职负责人让她「酒醒了再走」，并将她带到录像厅试图脱衣强暴。 素拉反抗时对方威胁她「用打火机烧死你」、「用刀割掉」。 此后，另一名群众演员负责人也叫她出来，并对她实施了性侵。 共有12名加害者对素拉进行了猥亵和强暴，但素拉因害怕报复，始终不敢报警。得知此事后，张女士立即提出了诉讼。 但经过一年八个月的调查，案件以「无嫌疑」结案，令人意外的是素拉亲自撤回了起诉。

素拉在调查过程中表示，重新回忆这些事件让她难以忍受，她选择撤诉。 调查中，警方还不断对素拉提出带有偏见的质问，质疑她的「受害者身份」，令她丧失了对警方的信任。素拉不得不面对警方的质问，如「既然被带进了旅馆，为什么不向周围人求助？」、「有什么证据可以证明加害者的行为？」、「既然他说摸了你的胸部，为什么你不喊不反抗？」等。 甚至在对质调查中，她与加害者们只隔著一道薄墙，可以清晰听见彼此的声音。 张女士回忆说：「女儿接受完调查从警局出来后曾跑向八车道的马路，她被要求将性侵细节完整描述出来，甚至连呻吟声都要模仿。 我一直说，是警察害死了我的孩子们，不是每个被性侵的人都会选择自杀，但我的孩子们被逼上了绝路。」备受折磨的素拉最终在2009年8月28日晚上8点18分，从首尔西大门区一座公寓的18层跳楼身亡。 六天后，素拉的妹妹素晶因为内疚，留下「请为姐姐洗清冤屈」的遗言后也结束了自己的生命。



两个月后张女士的丈夫也去世了，她在2014年向12名加害者提起了民事诉讼。 然而，由於事件发生后已过民法的三年时效，诉讼被驳回。 当时，距离性侵事件发生已过9年6个月。

张女士开始在经纪公司楼前进行一人抗议，但加害者反过来控告她「散布虚假事实，损害名誉」，检方将张女士送上了审判席。 法院在判决中表示：「看到公权力的惨败及因此加重的母女痛苦，令人深感悲痛与绝望。」最终法院判张女士无罪。



张女士通过YouTube持续公开加害者的信息，独自抗争著。 据她透露截至今年3月，加害者已对她提起了大约30起诉讼，甚至有部份加害者专门放下手头工作，不断雇佣新律师提起诉讼。 她呼吁：「请大家一起揭发这些恶魔的罪行，这是我女儿们的遗愿。」

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