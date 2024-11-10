aespa的Winter分享了自己如同雙胞胎一般的媽媽美照！100%遺傳了她清澈透明的美貌～

人氣女團 aespa 成員 Winter 在 IG 上分享了母親的照片，那獨特的精緻氛圍真的太相像啦！網友感嘆：「完美繼承了媽媽的美貌」、「光看照片就感受的媽媽的活力」、「所以說遺傳真的很重要」、「媽媽充分有當藝人的特質」

Winter 在昨晚（9日）發出限時動態，配文寫道：「媽媽真可愛～」並上傳了兩張照片。



公開的照片中，Winter 的母親以豐盈的髮型和清純的美貌吸引了大家的目光。她在自然背景下露出明亮的笑容，在傳統建築物背景中以迷人剛毅的眼神注視著鏡頭，讓人感受到她與眾不同的自然美貌。



特別是，Winter 清澈透明的形象正是遺傳自媽媽，母女之間相似的氛圍也讓網友們忍不住感嘆。







此外，Winter 所屬的 aespa 在上月 21 日發行了第五張迷你專輯《Whiplash》。截至本月 7 日，該專輯在 Circle Chart 上累計銷量達到 102 萬張，成為她們第五次獲得百萬銷量紀錄的專輯。aespa 也預計將於明年 1 月起在包括美國、加拿大、英國、法國等共 29 個地區展開 41 場巡演，與全球粉絲見面。





▼2024年10月21日公開的同名主打歌曲〈Whiplash〉MV，觀看次數即將突破6000萬：



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