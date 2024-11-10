朴軫永：TWICE & ITZY更重要，JYP經濟頂梁柱！TWICE這首歌的收益比〈Nobody〉高100倍

身為JYP娛樂「首長」的朴軫永，對於旗下最能賺錢的兩個女團TWICE和ITZY，怎能不喜歡？ ！最近朴軫永作客了《朴明洙的Radio Show》，與主持人朴明洙聊到了JYP旗下的藝人和公司經營。

節目中朴明洙提到：「今天TWICE上了《明洙秀》，ITZY之前也來過。」對朴軫永笑著回應說：「比起我自己，她們的發展更重要。 我自己成不成功與公司的盈利無關，對我來說，保持對現場的敏銳感很重要，因為我需要做許多關鍵決定，不能失去感覺。」他補充說：「公司的收益取決於她們，TWICE和ITZY比我重要得多。」



當朴明洙問「TWICE在美國取得了很大成功吧？」時，朴軫永自豪地回答：「是的，她們在美國表現得很好。 而這次ITZY的新歌也很重要，相比之下，我的新歌〈Easy Lover〉並不那麼重要。 因為員工很多，公司其他藝人更需要成功。」一席話聽得全場哈哈大笑。



▼ITZY〈Gold〉和〈Imaginary Friend〉MV：



▼朴軫永〈Easy Lover〉MV：



隨後，話題轉向了Wonder Girls的美國進軍之旅。 朴明洙回憶道：「在沒有人嘗試進軍美國時，你帶著Wonder Girls去了。 當時我很驚訝，想『怎麼會想到這樣的挑戰呢？』」對此，朴軫永表示：「當時我知道成功的幾率不到10%，但仍想試試看。 這是一場有意義的挑戰，我現在依然對Wonder Girls心懷感激與歉意。」朴軫永的字裡行間全都表現出對TWICE、ITZY以及Wonder Girls成員們的喜愛，強調後輩藝人的成功是JYP的核心。

接著朴明洙繼續提問：「在JYP中，哪首歌的版權收益最高？」朴軫永答道：「目前是TWICE的歌曲。 雖然過去也有很多熱門歌曲，但〈What is Love〉完全是不同的量級。 這首歌在全球大熱，其收益比以前的〈Nobody〉或〈別離開我〉高出100倍以上。」

▼TWICE〈What is Love〉MV：



▼Wonder Girls〈Nobody〉MV：



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