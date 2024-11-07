超大膽發言！「渣男」李伊庚突然告白李民基：如果我是女生的話，會想和民基哥結婚

憑藉《和我老公結婚吧》中的「渣男前夫」而人氣火爆的李伊庚突然在節目上告白同僚演員李民基，到底是什麼回事？

日前，KBS 2TV新劇《Face Me》的主演李民基、韓智賢和李伊庚一同做客了KBS Coo lFM《朴明洙的Radio Show》。 李伊庚在問候後提到曾和朴明洙一起上過綜藝節目，表示：「大家都覺得朴明洙前輩難以親近，但他從來沒有對我發過火，反而很溫暖地照顧我。」朴明洙開玩笑說：「伊庚沒什麼問題，他做得很好，問題在於民基。」一番話引發了爆笑。朴明洙還問了一個有趣的問題：「如果讓你在朴明洙和劉在錫之間選一個，你會選誰？」聽得李伊庚一時語塞，遲遲未答。 李民基聽到同樣的問題也笑著反問：「我嗎？」

朴明洙向劇中飾演重案刑警的韓智賢提問：「現實生活中有沒有去過警察局？ 故意去的嗎？」韓智賢回答說：「看過不少YouTube和犯罪類題材的作品，還看過《勇敢的刑警們》。」李伊庚聽到她提到自己出演的《勇敢的刑警們》時，非常高興地說：「那是我演的節目！」



節目進行時，李伊庚因李民基話不多而有些擔心，朴明洙開玩笑說：「你是主持人嗎？」談到即興演出時，李民基表示：「我幾乎不即興演出，99%以上不做即興表演。」朴明洙聽後風趣地說：「（在劇中）你是醫生，如果即興演出好像會有點奇怪吧？」

隨後，朴明洙問李民基：「你認同『李民基是浪漫喜劇高手』這種說法嗎？」李民基謙虛地回答「否」。 這時李伊庚突然調侃道：「如果我是女生的話，我會想和民基哥結婚。」

此外《Face Me》講述了天才外科醫生「車正宇」（李民基 飾）因一場意外事故陷入困境，開始與王牌警察「李敏亨」（韓智賢 飾）合作調查事件真相，兩人在查案過程中逐漸靠近彼此的故事。 李民基飾演的「車正宇」是一位實力與外貌兼備的醫生，但拒絕與人進行感情交流，直到遇見「李敏亨」後才有所改變。 韓智賢飾演的「李敏亨」則是一位直率勇敢的警察，她有著不為人知的過去，在與「車正宇」的合作中逐漸走進他的內心。 而李伊庚飾演的「韓宇振」則是「車正宇」的高中好友兼同事，也是劇中的搞笑擔當。



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