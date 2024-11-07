【韓網熱門】SM藝人認為的SM優點！網友：這就是K-POP的根基啊

男團NCT DREAM成員楷燦、Jeno和志晟登場做客了前輩少女時代成員孝淵的YouTube綜藝，展開了真誠的對話。

孝淵：「你們認為的SM優點是什麼？」

NCT DREAM：「前輩！」

孝淵：「哈哈哈哈哈哈哈哈……」

楷燦：「我不是SM的職員，而是公司的藝人，所以走出去唯一能誇耀的就是前輩，因為他們的歷史太輝煌了，會讓我覺得很驕傲。」

孝淵：「沒想到你們會說「前輩」，在SM時我也覺得最可靠的就是各位前輩了，後輩們也一樣， 一直覺得要好好照顧後輩們。」

SM 아티스트들이 말하는 SM의 장점 : (sm 소속)선배님들

찐 맞말 ,,, sm은 진짜 아티스트들 아니었음,,,, 최고의 소삭사야1 pic.twitter.com/726fYo173W — 설렘 (@belovedTY39) November 6, 2024

韓國網友評論：

1. 楷燦好會說話啊

2. 同時追少時和f(x)的時候不知道有多快樂

3. 我第一次追大公司的團，追SM實在太幸福了，今天又是被前、後輩的自製綜藝感動的一天

4. 社內文化搞得很好

5. 說得太對了

6. 如果你之前追的都是大企業團，突然改追中小企業團的話，你會瘋掉

7. 對，大企業-中小企業，最後又回歸大企業，中小企業真的……讓人很無言

8. 能被叫三大經紀公司之一的理由就是這個啊，先不說資本，每個時期都有人氣歌手，有獨特的公司色彩和文化，這就是他們最大的驕傲啊，只是有錢的話根本寫不出這樣的歷史

9. SM和JYP都是有歷史的公司，是有根基的公司，不像某個公司只會靠錢收購，跟養豬一樣擴大公司規模，一點根基都沒有

10. SM旗下藝人還是有實力的，確實值得驕傲

11. 就像地緣、學緣一樣，有前輩帶領真的很可靠

12. 我的舊本命哪怕是離開了SM，看到SM出道的愛豆團也會說是「我的忙內」

13. 這是錢買不到的東西

14. SM家族演唱會也是，讓人一下子感受到什麼是「一家人」

15. 答案確實出乎人意料，不過仔細想想，這些歷史他們是怎麼創造的

16. 我的本命一定要長長久久地待在SM裡啊，SM前輩或者SM出身的前輩真的很會照顧後輩們

17. 真的，每代都有至少2個團

18. 每代都有好幾個團稱霸，而且他們還都繼續在sm活動，這就是錢買不到的價值

19. 第一次追SM的團，我的本命團還是個新人，去上綜藝的時候看到SM前輩，我真的覺得超踏實

20. 錢買不到的就是歷史啊，我的舊本命就這樣走了，當初粉絲們阻攔他出走都是有原因的

21. 雖然我不喜歡SM，但這點不能否認

22. 認可！本命團出道5個月就能在東京小巨蛋裡有solo舞台全是託了前輩的福，能夠伴唱也是靠前輩

23. 哪怕不上節目，前輩也會在節目里提到後輩，真的太棒了

24. 這就是根基啊，K-POP的歷史

原文：https://theqoo.net/square/3475395255

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