超大胆发言！「渣男」李伊庚突然告白李民基：如果我是女生的话，会想和民基哥结婚

凭藉《和我老公结婚吧》中的「渣男前夫」而人气火爆的李伊庚突然在节目上告白同僚演员李民基，到底是什么回事？

日前，KBS 2TV新剧《Face Me》的主演李民基、韩智贤和李伊庚一同做客了KBS Coo lFM《朴明洙的Radio Show》。 李伊庚在问候后提到曾和朴明洙一起上过综艺节目，表示：「大家都觉得朴明洙前辈难以亲近，但他从来没有对我发过火，反而很温暖地照顾我。」朴明洙开玩笑说：「伊庚没什么问题，他做得很好，问题在於民基。」一番话引发了爆笑。朴明洙还问了一个有趣的问题：「如果让你在朴明洙和刘在锡之间选一个，你会选谁？」听得李伊庚一时语塞，迟迟未答。 李民基听到同样的问题也笑著反问：「我吗？」

朴明洙向剧中饰演重案刑警的韩智贤提问：「现实生活中有没有去过警察局？ 故意去的吗？」韩智贤回答说：「看过不少YouTube和犯罪类题材的作品，还看过《勇敢的刑警们》。」李伊庚听到她提到自己出演的《勇敢的刑警们》时，非常高兴地说：「那是我演的节目！」



节目进行时，李伊庚因李民基话不多而有些担心，朴明洙开玩笑说：「你是主持人吗？」谈到即兴演出时，李民基表示：「我几乎不即兴演出，99%以上不做即兴表演。」朴明洙听后风趣地说：「（在剧中）你是医生，如果即兴演出好像会有点奇怪吧？」

随后，朴明洙问李民基：「你认同『李民基是浪漫喜剧高手』这种说法吗？」李民基谦虚地回答「否」。 这时李伊庚突然调侃道：「如果我是女生的话，我会想和民基哥结婚。」

此外《Face Me》讲述了天才外科医生「车正宇」（李民基 饰）因一场意外事故陷入困境，开始与王牌警察「李敏亨」（韩智贤 饰）合作调查事件真相，两人在查案过程中逐渐靠近彼此的故事。 李民基饰演的「车正宇」是一位实力与外貌兼备的医生，但拒绝与人进行感情交流，直到遇见「李敏亨」后才有所改变。 韩智贤饰演的「李敏亨」则是一位直率勇敢的警察，她有著不为人知的过去，在与「车正宇」的合作中逐渐走进他的内心。 而李伊庚饰演的「韩宇振」则是「车正宇」的高中好友兼同事，也是剧中的搞笑担当。



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