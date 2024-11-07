HYBE娛樂第三季度利潤下滑：對BTS依賴度變低，2026年完整體是否回歸正在討論中！繼續支持NewJeans活動

HYBE娛樂公布2024年第三季度財務報表，並對旗下男團防BTS彈少年團未來的活動安排做出說明。

HYBE公佈今年第三季度銷售額為5,278億（韓幣，下同），營業利潤為542億，分別比去年同期下降1.9%和25.4%。 不過營業獲利率從第一季度的4%、第二季度的7.9%上升到第三季度的10.3%，公司對下半年增長持樂觀態度。



HYBE在第三季度業績發佈會上談到了防彈少年團未來的活動安排及其對公司收入的貢獻。 HYBE首席財務官李京俊（音譯）表示：「目前正在與成員們討論2026年完整體回歸的計畫。」他對具體的收入預測保持謹慎態度。李CFO補充道：「儘管防彈少年團的回歸預計會帶來巨大收入，但隨著新業務和其他藝人的共同成長，公司對防彈少年團盈利的依賴將不會像以往那樣高。」HYBE解釋儘管防彈少年團的回歸對公司收入將起到重要作用，但公司計畫通過其他藝人和業務的共同成長，持續發展多元化的收入模式。



另外，HYBE首席執行官李在尚（音譯）在當天的業績發佈會上表示：「在困難的環境中，員工和藝人取得了優異的成績」，並對股東表達了感謝。 他重申了在經歷了與前ADOR代表閔熙珍的長時間分歧后，肯定了NewJeans取得的不俗成績，並承諾將全力支持團隊繼續活動。

李CEO指出：「NewJeans憑藉『Bunnies Camp Tokyo Dome』成為最快進入東京小巨蛋演出的非日本籍藝人。 她們今年發佈的《How Sweet》以及6月在日本發行的出道專輯《Supernatural》，連續五張專輯創下百萬銷量。 儘管沒有發佈新專輯或舉辦重要活動，NewJeans在第三季度依然通過音源榜單和廣告等保持了穩定的人氣。」最後他還承諾HYBE將全力支持NewJeans的持續成長。



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