金世正新劇《酒醉羅曼史》又現霸氣動作戲！《社內相親》「爺爺」李德華客串
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金世正新劇《酒醉羅曼史》又現霸氣動作戲！《社內相親》「爺爺」李德華客串

韓劇   2024年11月5日   星期二22:20   草莓  

（封面圖源：黃viu煲劇平台@《酒醉羅曼史》截圖）

有「God世正」之稱的全能歌手金世正，演戲也不俗，喜劇、浪漫戲、動作戲都難不倒她，最新戲劇作品《酒醉羅曼史》雖是浪漫喜劇，但又霸氣登場！還有《社內相親》的「爺爺」李德華為她新戲助陣。

先說為什麼是「又」，大家一定記得金世正的人生角色《驅魔麵館》「都哈娜」吧？都哈娜可說是金世正演技轉捩點，金世正能表現打戲又能詮釋角色獨有的抑鬱情感，演技首次廣受肯定。都哈娜的帥氣形象也在許多觀眾腦海烙下深刻印象。而金世正後來接演《今日的網漫》，首集也霸氣現身展現動作戲，和最新的《酒醉羅曼史》不謀而合！

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（圖源：OCN《驅魔麵館》劇照）

*相關報導回顧：‎〈《今日的網漫》真的當《驅魔麵館》在拍！開場金世正「都哈娜」上身霸氣登場，南潤壽惡鬼化（EP.1）〉‎
（圖源：黃viu煲劇平台@《今日的網漫》截圖）

原來，金世正飾演的是特種部隊出身，目前任職於志尚酒業釜山分店當主管的啤酒銷售之王「蔡龍珠」，為了處理經銷商非法問題，她在工廠裡追逐廠長又要閃躲對方擲來的大型武器，雖然仍被砸重腹部，但蔡龍珠堅強忍了下來，後續還有騎重機、在遊樂園玩射擊秀準度的場面。
（圖源：黃viu煲劇平台@《酒醉羅曼史》截圖）（圖源：黃viu煲劇平台@《酒醉羅曼史》截圖）

▼金世正分享花絮照

《酒醉羅曼史》首集還有個特別亮點，是金世正在《社內相親》飾演「申夏莉」時，對象「姜泰武」（安孝燮 飾）的爺爺！資深演員李德華下戲之後還和金世正保持聯絡，曾為金世正送應援咖啡車，現在又因為金世正和導演朴繕虎（也是《社內相親》導演）的關係友情客串！
（圖源：黃viu煲劇平台@《酒醉羅曼史》截圖）

▼先前‎李德華送金世正咖啡車‎

《酒醉羅曼史》首播以全韓收視率1.876%開跑，雖然不高，但有網友不約而同特別點出具同理心且高度敏感的男主角尹珉主（李鍾元 飾），其出現的戲分發人省思且耐人尋味。

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