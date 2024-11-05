《只要有空》金南佶揭露自己有隱藏的對象：「和我的取向非常契合，隨時結婚都沒問題！」

金南佶與李荷妮、金成均這三人搭檔為宣傳續集新戲《熱血司祭2》來到SBS綜藝《只要有空》作客，金南佶自曝手機中有一個人的名稱被他存為「老婆」，還說根本到了可以隨時步入禮堂的程度，引發大家關注。

《只要有空》節目中金南佶突然無預警公開自己的理想型！原來是《熱血司祭》中的另一成員金成均，讓所有人大吃一驚，李荷妮也提到金南佶乾脆在手機中就把金成均儲存為「老婆」，更說他們兩位是超越節目MC劉在錫與柳演錫的幻想組合。金南佶也非常同意這樣的說法，更表示如果有像金成均這樣與他這麼契合的女生出現，他可以馬上結婚都沒問題，展現了他對金成均的愛意，連劉在錫都相當吃驚。



特別是兩人的飲食取向完全相同，只要是湯飯與麵就照單全收，這點也讓李荷妮大笑了起來，金南佶表示自己與金成均每天不是吃麵就是湯飯，李荷妮也附和說大家的聊天群組裡面有80％的內容在講湯飯，就連今日要來錄影前，金南佶都還在打算今日的午餐不是吃麵就是湯飯，讓李荷妮都想大喊「可以不要再吃那麼多碳水化合物嗎」讓劉在錫與柳演錫兩人大笑。



李荷妮認為人能夠「發瘋」的總能量是固定的，有些人比較早開始或是比較早使用完，有些人則是比較晚，不過金南佶可能是個例外，他的總能量比一般人都多，已跨越了一個等級，金南佶也承認自己有過人的活力，還暴露都活到這把年紀了，有時父母對他還是感到疲憊，也是另一種承認是自己骨肉的情況。說法令人覺得非常有趣，也讓觀眾們期待金南佶在節目中玩遊戲的實力發揮。



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