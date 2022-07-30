《今日的網漫》真的當《驅魔麵館》在拍！開場金世正「都哈娜」上身霸氣登場，南潤壽惡鬼化（EP.1）

金世正&南潤壽真的可以另外再拍一部動作片啦～！

《今日的網漫》先前公開的預告就因金世正的「超強身手」一度引起話題，昨（29）日正式開播，金世在開場果真大顯身手震懾全場！

《今日的網漫》改編自日本漫畫家松田奈緒子的漫畫作品《重版出來！》，是韓國電視劇史上首次以網路漫畫為背景，描繪滲透進我們生活，在遊戲、電影、電視劇等等領域都看得到，每天都會上傳「今日的網漫」背後人們的故事，故事就從原為柔道選手的女主角「溫心」轉職NEON網路漫畫部門編輯開始。



雖然說是職場劇，但《今日的網漫》卻以一宗連續失蹤案開場。帶著頭盔的「珊荷」（金世正 飾）遁入地下，又是瞬間移動又是展現怪力，和反派（南潤壽 飾）你來我往對打。整個場面宛如金世正的名作《驅魔麵館》，金世正重返「都哈娜」，而南潤壽是惡鬼啊！而更為強烈的特效加上走廊場景，又有電影《魔女首部曲》的味道。



不過，「珊荷」很快就伸出利爪露出真面目──九尾狐。原來，這是女主角溫心（金世正 飾）著迷中的漫畫《九尾狐公主》內容。



▼《今日的網漫》上述片段



雖然金世正的打鬥戲僅開場短短3分鐘，但已讓觀眾留下極為深刻的印象，在網路上留下評論：「動作片真的很帥，最後太可愛了。」「太帥了……動作戲是什麼情況ㅠㅠ」「這樣開場感覺很新鮮，很好！」「從開場就讓人投入感大發。」「世正的動作戲演得太好了！」

從上述戲碼就可看出溫心多麼熱愛網路漫畫，完全沉浸在裡頭。後續劇情，溫心來到NEON網路漫畫活動現場當保全，開始了投入NEON網漫就職的想法，也因為一身熱血被相中，順利來到NEON當網漫編輯。



看似一帆風順，但其實並不容易。溫心只是一年制的合約工，還在上班首日就因「好意用錯地方」釀成危機啦！NEON網漫在整個NEON入口網站還是業績吊車尾的，若無法提高業績就只能收攤，溫心接下來能和編輯們一同扭轉情勢嗎？



今晚播出的2集預告，溫心雖然間接讓白御鎮漫畫家有了引退念頭，但石智亨（崔丹尼爾 飾）仍問她：「如果是妳，妳會怎麼安慰他？」在危機之餘，溫心仍滿懷熱血工作，和同為新任編輯、一心想放棄的具俊英（南潤壽 飾）完全相反。先公開片段更透露了今晚會敘述支撐著溫心的背後力量為何，她向柔道好友說了：「我喜歡柔道，也喜歡網漫。」





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