金世正新剧《酒醉罗曼史》又现霸气动作戏！《社内相亲》「爷爷」李德华客串

有「God世正」之称的全能歌手金世正，演戏也不俗，喜剧、浪漫戏、动作戏都难不倒她，最新戏剧作品《酒醉罗曼史》虽是浪漫喜剧，但又霸气登场！还有《社内相亲》的「爷爷」李德华为她新戏助阵。

先说为什么是「又」，大家一定记得金世正的人生角色《驱魔面馆》「都哈娜」吧？都哈娜可说是金世正演技转捩点，金世正能表现打戏又能诠释角色独有的抑郁情感，演技首次广受肯定。都哈娜的帅气形象也在许多观众脑海烙下深刻印象。而金世正后来接演《今日的网漫》，首集也霸气现身展现动作戏，和最新的《酒醉罗曼史》不谋而合！

*相关报导回顾：‎〈金世正「遇到了真正的人生角色」，《驱魔面馆》「都哈娜」能打情绪又饱满广受好评〉‎



*相关报导回顾：‎〈《今日的网漫》真的当《驱魔面馆》在拍！开场金世正「都哈娜」上身霸气登场，南润寿恶鬼化（EP.1）〉‎



原来，金世正饰演的是特种部队出身，目前任职於志尚酒业釜山分店当主管的啤酒销售之王「蔡龙珠」，为了处理经销商非法问题，她在工厂里追逐厂长又要闪躲对方掷来的大型武器，虽然仍被砸重腹部，但蔡龙珠坚强忍了下来，后续还有骑重机、在游乐园玩射击秀准度的场面。



▼金世正分享花絮照



《酒醉罗曼史》首集还有个特别亮点，是金世正在《社内相亲》饰演「申夏莉」时，对象「姜泰武」（安孝燮 饰）的爷爷！资深演员李德华下戏之后还和金世正保持联络，曾为金世正送应援咖啡车，现在又因为金世正和导演朴缮虎（也是《社内相亲》导演）的关系友情客串！



▼先前‎李德华送金世正咖啡车‎



《酒醉罗曼史》首播以全韩收视率1.876%开跑，虽然不高，但有网友不约而同特别点出具同理心且高度敏感的男主角尹珉主（李钟元 饰），其出现的戏分发人省思且耐人寻味。



<취하는 로맨스>모두 이 장면 봐줬으면 좋겠다..



엠패스는 다른 사람보다 좀 더 민감할 뿐인데

그걸 부정적으로 보는 주변인의 시선과

그로 인해 왜 엠패스를 숨기는지 보여주는거..



나도 누군가 민감하게 굴면

왜 이렇게 유난이지 생각한 적 있는데

그 사람이 엠패스일 수도 있구나하고 반성하게 됨 pic.twitter.com/yZotGgWLGv — 루키 (@sz_rookie) November 4, 2024

#취하는로맨스 1화 엔딩

용주 자신도 모를 감정을 민주는 그 감정까지 알아차리고 공유하고 흡수해 공감해주는 엔딩 ㅜㅜ



엠페스(초민감자)라는 어려운 개념을 시각적으로 표현하는 엔딩은 또다른 매력으로 다가오는듯. pic.twitter.com/EZPtxan5ZB — 화석 (@notfossil379_) November 4, 2024

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻