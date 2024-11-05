【韓網熱門】金鍾國狙擊後輩外國藝人參加曹世鎬婚禮：禮金給得少、吃得多！全網怒斥

曹世鎬的婚禮近期在韓國娛樂圈引發了廣泛關注，這場婚禮上許多明星朋友齊聚一堂。

最近一期的《Running Man》上，參加了婚禮的劉在錫、金鍾國就提到了那場盛大的婚禮。 劉在錫回憶稱，在婚禮上看到金鍾國和Jonathan坐在一起聊天，金鍾國則毫不避諱地接著說：「他給的禮金不多，倒是吃得特別多，我就不說他包了多少錢了。」



PS：Jonathan 2000年出生，是一位剛果民主共和國的藝人，活躍於韓國娛樂圈。 他因流利的韓語、幽默的口才和對韓國文化的理解，在韓國綜藝節目中迅速走紅。



韓國網友評論：

1. 為什麼要對孩子這麼說？？ 人品太爛

2. 不要以為是在搞笑，這就是你的平均認知

3. Jonathan這個年紀又能去過幾場婚禮？？

4. 他還是個學生

5. 太過分了，你的大腦都變成肌肉了嗎？？ 大人就要有大人的樣子

6. 我都20大幾歲了，身邊也沒幾個朋友結婚，我要是去的話也不知道該給多少錢啊，是不是也要被罵

7. 又不是你的婚禮，為什麼那樣對孩子

8. 不然你替他給啊

9. 我之前很喜歡金鍾國，但是他上次當面問女藝人你怎麼胖了，我立刻脫粉了

10. 不想招待人家就別請啊，錢少就不是錢了？？

11. 他對Jonathan說話特別惡毒，之前就這樣

12. 被他說的Jonathan還不在節目現場，背後說人真的很爛

13. 你希望他給多少啊？

14. 他以為自己和Jonathan很熟，才那樣說，可是真的越界了

15. 新郎新娘這麼說的話也會被罵死，而且人家曹世鎬根本不在意，為什麼要在人家的婚禮上說，甚至對方還不是同齡人，要比他年紀小很多

16. 為什麼要在節目上說？？

17. 按照曹世鎬的財力來說，Jonathan不給禮金去吃都行

18. Jonathan再怎麼能賺錢，現在也只是個大學生啊

19. 又不是你結婚，曹世鎬肯定很開心人家來替他慶祝，只是一頓飯而已啊

20. 禮金和食量又沒有關聯

21. 你又給了多少？ 吃了多少？ 連衛生紙都只用一半的吝嗇鬼到底給了多少錢？

22. 你出道的時候人家還沒出生呢

23. 他從素人變藝人，他可能也不知道藝人結婚，而且還是在豪華大酒店擺席，這種情況要給多少錢吧

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