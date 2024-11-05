【韓網熱門】金鍾國狙擊後輩外國藝人參加曹世鎬婚禮：禮金給得少、吃得多！全網怒斥
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【韓網熱門】金鍾國狙擊後輩外國藝人參加曹世鎬婚禮：禮金給得少、吃得多！全網怒斥

明星   2024年11月5日   星期二09:35   Tracy  

（封面圖源：IG@yjonathanta、TV DAILY）

曹世鎬的婚禮近期在韓國娛樂圈引發了廣泛關注，這場婚禮上許多明星朋友齊聚一堂。

最近一期的《Running Man》上，參加了婚禮的劉在錫、金鍾國就提到了那場盛大的婚禮。 劉在錫回憶稱，在婚禮上看到金鍾國和Jonathan坐在一起聊天，金鍾國則毫不避諱地接著說：「他給的禮金不多，倒是吃得特別多，我就不說他包了多少錢了。」
（圖源：SBS《Running Man》）

PS：Jonathan 2000年出生，是一位剛果民主共和國的藝人，活躍於韓國娛樂圈。 他因流利的韓語、幽默的口才和對韓國文化的理解，在韓國綜藝節目中迅速走紅。
（圖源：IG@yjonathanta）

韓國網友評論：
1. 為什麼要對孩子這麼說？？ 人品太爛
2. 不要以為是在搞笑，這就是你的平均認知
3. Jonathan這個年紀又能去過幾場婚禮？？
4. 他還是個學生
5. 太過分了，你的大腦都變成肌肉了嗎？？ 大人就要有大人的樣子
6. 我都20大幾歲了，身邊也沒幾個朋友結婚，我要是去的話也不知道該給多少錢啊，是不是也要被罵
7. 又不是你的婚禮，為什麼那樣對孩子
8. 不然你替他給啊
9. 我之前很喜歡金鍾國，但是他上次當面問女藝人你怎麼胖了，我立刻脫粉了
10. 不想招待人家就別請啊，錢少就不是錢了？？
11. 他對Jonathan說話特別惡毒，之前就這樣
12. 被他說的Jonathan還不在節目現場，背後說人真的很爛
13. 你希望他給多少啊？
14. 他以為自己和Jonathan很熟，才那樣說，可是真的越界了
15. 新郎新娘這麼說的話也會被罵死，而且人家曹世鎬根本不在意，為什麼要在人家的婚禮上說，甚至對方還不是同齡人，要比他年紀小很多
16. 為什麼要在節目上說？？
17. 按照曹世鎬的財力來說，Jonathan不給禮金去吃都行
18. Jonathan再怎麼能賺錢，現在也只是個大學生啊
19. 又不是你結婚，曹世鎬肯定很開心人家來替他慶祝，只是一頓飯而已啊
20. 禮金和食量又沒有關聯
21. 你又給了多少？ 吃了多少？ 連衛生紙都只用一半的吝嗇鬼到底給了多少錢？
22. 你出道的時候人家還沒出生呢
23. 他從素人變藝人，他可能也不知道藝人結婚，而且還是在豪華大酒店擺席，這種情況要給多少錢吧

原文：https://theqoo.net/square/3471061923

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