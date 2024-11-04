浪漫喜劇《酒醉羅曼史》今日首播四大看點！金世正&李鍾元新生代演員強強聯手，戀愛飲酒、心動滿分

Viu 原創韓劇《酒醉羅曼史》金世正化身「酒類銷售女王」，與「釀酒廠老闆」李鍾元將共譜一段微醺的愛情故事！11月4日今晚首播勿錯過～。



劇情講述認為隱藏感情理所當然的「超熱情」酒類公司銷售女王－龍珠（金世正 飾），和把捕捉感情當作日常的「超敏感」釀酒廠老闆－珉主（李鍾元 飾），他們之間讓人心動無比的爆笑喜劇。



1. 當「酒類銷售女王」遇上「釀酒廠老闆」，意外邂逅帶來全新火花

故事圍繞兩個截然不同的角色展開：龍珠總是活力四射、積極熱情，性格上更是豪放不羈，任何銷售難關在她面前都迎刃而解。相反地，珉主性格溫和、心思細膩，對於精釀啤酒有著極高的要求和敏銳度。他們不僅個性南轅北轍，對待工作的態度也是天差地別，卻因為這份差異，迸發出了全新火花。兩人亦敵亦友的初次邂逅，將帶領觀眾進入一場充滿酒香與心動的愛情旅程。



2. 新生代演員強強聯手、演技實力堅強

領銜主演的金世正與李鍾元在新生代中演技實力備受肯定，金世正從《驅魔麵館》到《社內相親》表現亮眼，能在搞笑、深情與嚴肅之間隨意切換，完美詮釋出所有角色，令觀眾印象深刻。而李鍾元從《金湯匙》到《夜晚開的花》等作品中展現了獨有的魅力，表演細膩自然，這一次安靜沉穩又內心豐富的角色也值得期待。



3. 未播先引發熱議的超強心動CP感！

從最初公開的劇照與預告來看，金世正與李鍾元同框後CP感十足、非常登對。角色設定對比鮮明卻火花四濺，兩人自然流露的默契與對戲張力，使得他們之間的「心動氛圍」在劇集還未播出時便已經在網上引發討論。



此外，劇中的細節設定也讓這段感情更具深度與層次，無論是金世正為達成銷售目標而採取的「拼命策略」，還是李鍾元在釀酒過程中追求的「細膩品味」，都成為彼此吸引對方的契機。一邊直率一邊細膩，形成了微妙的情感反差，這種對立又融合的感情走向，為劇情添加了許多可看性。相信觀眾在欣賞他們之間的互動時，會不自覺地被這份浪漫與心動所感染。





4.《社內相親》導演與金世正再度合作，這部「醉浪漫喜劇」絕對值得期待

《酒醉羅曼史》由曾執導《社內相親》的朴繕虎導演操刀，與金世正再次攜手合作，這次將浪漫與搞笑元素融入韓國啤酒文化中，創造出這部「醉浪漫喜劇」。在《社內相親》中，導演對浪漫喜劇的掌控力已經獲得高度讚賞，更擅長在輕鬆的氛圍中巧妙地營造出情感張力，使觀眾能夠隨劇情起伏而心動，相信這次也會再在這趟令人沉醉的愛情旅程中，給大家帶來更多共鳴和治癒。



令人眼睛為之一亮的全新韓劇《酒醉羅曼史》將在今天（11月4日）首播，逢星期一、二晚10時30分於「黃Viu煲劇平台」上線免費收看！



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