浪漫喜剧《酒醉罗曼史》今日首播四大看点！金世正&李钟元新生代演员强强联手，恋爱饮酒、心动满分

Viu 原创韩剧《酒醉罗曼史》金世正化身「酒类销售女王」，与「酿酒厂老板」李钟元将共谱一段微醺的爱情故事！11月4日今晚首播勿错过～。



剧情讲述认为隐藏感情理所当然的「超热情」酒类公司销售女王－龙珠（金世正 饰），和把捕捉感情当作日常的「超敏感」酿酒厂老板－珉主（李钟元 饰），他们之间让人心动无比的爆笑喜剧。



1. 当「酒类销售女王」遇上「酿酒厂老板」，意外邂逅带来全新火花

故事围绕两个截然不同的角色展开：龙珠总是活力四射、积极热情，性格上更是豪放不羁，任何销售难关在她面前都迎刃而解。相反地，珉主性格温和、心思细腻，对於精酿啤酒有著极高的要求和敏锐度。他们不仅个性南辕北辙，对待工作的态度也是天差地别，却因为这份差异，迸发出了全新火花。两人亦敌亦友的初次邂逅，将带领观众进入一场充满酒香与心动的爱情旅程。



2. 新生代演员强强联手、演技实力坚强

领衔主演的金世正与李钟元在新生代中演技实力备受肯定，金世正从《驱魔面馆》到《社内相亲》表现亮眼，能在搞笑、深情与严肃之间随意切换，完美诠释出所有角色，令观众印象深刻。而李钟元从《金汤匙》到《夜晚开的花》等作品中展现了独有的魅力，表演细腻自然，这一次安静沉稳又内心丰富的角色也值得期待。



3. 未播先引发热议的超强心动CP感！

从最初公开的剧照与预告来看，金世正与李钟元同框后CP感十足、非常登对。角色设定对比鲜明却火花四溅，两人自然流露的默契与对戏张力，使得他们之间的「心动氛围」在剧集还未播出时便已经在网上引发讨论。



此外，剧中的细节设定也让这段感情更具深度与层次，无论是金世正为达成销售目标而采取的「拼命策略」，还是李钟元在酿酒过程中追求的「细腻品味」，都成为彼此吸引对方的契机。一边直率一边细腻，形成了微妙的情感反差，这种对立又融合的感情走向，为剧情添加了许多可看性。相信观众在欣赏他们之间的互动时，会不自觉地被这份浪漫与心动所感染。





4.《社内相亲》导演与金世正再度合作，这部「醉浪漫喜剧」绝对值得期待

《酒醉罗曼史》由曾执导《社内相亲》的朴缮虎导演操刀，与金世正再次携手合作，这次将浪漫与搞笑元素融入韩国啤酒文化中，创造出这部「醉浪漫喜剧」。在《社内相亲》中，导演对浪漫喜剧的掌控力已经获得高度赞赏，更擅长在轻松的氛围中巧妙地营造出情感张力，使观众能够随剧情起伏而心动，相信这次也会再在这趟令人沉醉的爱情旅程中，给大家带来更多共鸣和治愈。



令人眼睛为之一亮的全新韩剧《酒醉罗曼史》将在今天（11月4日）首播，逢星期一、二晚10时30分於「黄Viu煲剧平台」上线免费收看！



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