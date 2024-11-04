Dickpunks金泰賢與崔妍秀戀愛4年，將在明年結婚！「準岳父」《黑白大廚》崔賢錫的反應超爆笑 XD

有著超過30年廚師資歷，曾擔任《拜託了冰箱》、《Cook家代表》固定班底的崔賢錫主廚，日前因出演 Netflix 推出料理實境秀《黑白大廚》再度爆紅。

近日，崔賢錫的二女兒崔妍秀（최연수）也在網路上引發熱烈討論，被網友翻出曾在2018年參加過選秀節目《PRODUCE 48》、2022年曾擔任網劇《Don't Lai Rahee》的主演，目前以模特兼演員的身份活動中。10月29日，有韓媒爆出崔妍秀（1999年）與樂團 Dickpunks 的主唱金泰賢（1987年）以結婚為前提交往，並計劃在明年結婚。



2日，金泰賢作為嘉賓出演廣播節目《兩點出逃Cultwo Show》，話題當然就是他與崔妍秀的戀愛消息。主持人金泰均說問：「聽說你從小就認識了她了？」金泰賢表示：「崔賢錫主廚之前來看表演的時候，有提到他的女兒是粉絲。雖然只知道是那樣，隨著時間的推移，在我入伍期間（崔妍秀）出道以模特兒活動，做著這方面的工作，後來因為重疊的朋友越來越多，結果就變成這樣了……」被問到誰先表白時，金泰賢回答：「好像很自然地就表白了，是我先說的，現在已經談了3～4年的戀愛。」

同時，金泰賢還補充道：「10年前與崔賢錫見過幾次面，因爲這次的事件，所以我聯繫了崔賢錫主廚，他開玩笑說『阿～我當時應該要把你殺了』。」引發現場大爆笑 XD（影片：請點這）



節目一公開，也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「崔賢錫從以前開始就一直在說那件事，想到女兒的男朋友就想殺掉他們」、「相差12歲啊！如果是我也會那樣」、「差12歲的話……站在爸爸的立場上，也是情有可原的」、「崔賢錫和準女婿只差15歲阿」、「我要是爸爸也會這麼想」、「既然說喜歡女兒，那就沒辦法了」、「因爲彼此喜歡才會見面吧」、「哇 如果我是崔賢錫的話，我絕對不會允許的」、「成年後相遇，是本人的選擇」等等。

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