李政宰親自揭秘《魷魚遊戲》「成奇勳」為何變紅髮：一切都是為了......

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》第二部公開12月26日正式上檔之後，全球又刮起重溫之風，劇迷們又紛紛翻出第一季重新觀看。

《魷魚遊戲》第一季後半段中，由李政宰飾演的「成奇勳」染上了醒目的紅髮，電視劇播出當時觀眾以及網友和YouTuber們做出了各種解讀，而李政宰近日親自解釋了其中的含義。

11月1日（當地時間），在義大利舉行的「Lucca Comics & Games盧卡動漫遊戲節」上，《魷魚遊戲》導演黃東赫以及演員李政宰、魏化儁出席了活動。 該動漫節是歐洲規模最大的漫展之一。



黃東赫導演表示：「聽說盧卡是世界著名作曲家Giacomo Puccini的故鄉，令人驚喜的是《魷魚遊戲》新一季將會出現Giacomo Puccini的曲目，很高興在這裡宣佈這一消息。」這一消息也引發了當地媒體和粉絲的熱烈反響。 當天還發佈了《魷魚遊戲》第二季的先導預告片。 Netflix官方YouTube帳號的預告片在發佈兩天後就突破了1200萬次觀看，評論數量超過1.6萬條。



預告片中身穿綠色運動服、帶有456號標識的成奇勛勳度亮相，並出現了李秉憲、姜河那、朴成焄等令人熟悉的演員面孔。 此外，第一季中的「木槿花開了」遊戲也再次登場，引起了觀眾的共鳴。同時預告片裡還透露了新的規則：每次遊戲結束後，玩家可以投票決定是否繼續遊戲，激發了觀眾的好奇心。



《魷魚遊戲》第二季將於12月26日發佈。 李政宰也再次飾演成奇勳，他親自解釋了令人關注的紅髮，稱：「我認為這是在經歷了可怕的情況後，奇勳勇敢開啟新生活的象徵。」魏化儁飾演的「俊昊」也在第二季里回歸，他則表示：「是時候重新回到魷魚遊戲了，經歷了過去的事件後，俊昊在第二季是否能夠找到『frontman』和遊戲背後的人，請大家拭目以待。」



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