Dickpunks金泰贤与崔妍秀恋爱4年，将在明年结婚！「准岳父」《黑白大厨》崔贤锡的反应超爆笑 XD

有著超过30年厨师资历，曾担任《拜托了冰箱》、《Cook家代表》固定班底的崔贤锡主厨，日前因出演 Netflix 推出料理实境秀《黑白大厨》再度爆红。

近日，崔贤锡的二女儿崔妍秀（최연수）也在网路上引发热烈讨论，被网友翻出曾在2018年参加过选秀节目《PRODUCE 48》、2022年曾担任网剧《Don't Lai Rahee》的主演，目前以模特兼演员的身份活动中。10月29日，有韩媒爆出崔妍秀（1999年）与乐团 Dickpunks 的主唱金泰贤（1987年）以结婚为前提交往，并计划在明年结婚。



2日，金泰贤作为嘉宾出演广播节目《两点出逃Cultwo Show》，话题当然就是他与崔妍秀的恋爱消息。主持人金泰均说问：「听说你从小就认识了她了？」金泰贤表示：「崔贤锡主厨之前来看表演的时候，有提到他的女儿是粉丝。虽然只知道是那样，随著时间的推移，在我入伍期间（崔妍秀）出道以模特儿活动，做著这方面的工作，后来因为重叠的朋友越来越多，结果就变成这样了……」被问到谁先表白时，金泰贤回答：「好像很自然地就表白了，是我先说的，现在已经谈了3～4年的恋爱。」

同时，金泰贤还补充道：「10年前与崔贤锡见过几次面，因爲这次的事件，所以我联系了崔贤锡主厨，他开玩笑说『阿～我当时应该要把你杀了』。」引发现场大爆笑 XD（影片：请点这）



节目一公开，也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「崔贤锡从以前开始就一直在说那件事，想到女儿的男朋友就想杀掉他们」、「相差12岁啊！如果是我也会那样」、「差12岁的话……站在爸爸的立场上，也是情有可原的」、「崔贤锡和准女婿只差15岁阿」、「我要是爸爸也会这么想」、「既然说喜欢女儿，那就没办法了」、「因爲彼此喜欢才会见面吧」、「哇 如果我是崔贤锡的话，我绝对不会允许的」、「成年后相遇，是本人的选择」等等。

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