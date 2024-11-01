【專訪】Viu 溫馨韓劇《重組家庭》黃寅燁爆「有吻戲」讓鄭彩娟&裴賢成都慌張！是跟誰的吻戲呢～

《重組家庭》開播就獲得了不錯的評價，我們也訪問到了劇中的兩位「妹控」黃寅燁、裴賢成，以及被寵上天的妹妹鄭彩娟，深入了解了三人接下這部劇的原因。

Viu Original 原創青春韓劇《重組家庭》講述沒有血緣關係的金山河（黃寅燁 飾）、尹珠媛（鄭彩娟 飾）和姜海俊（裴賢成 飾）因為各自的家庭變故而住在一起，他們一同成長、一同生活，成為了彼此新的家人；十年後，兄妹三人再度重遇，由此展開了一段青春浪漫故事。KSD 韓星網也藉 Viu 專訪向三位提問：

Q：首先，我想請問你們有看過這部劇的原版的《以家人之名》嗎？或是有先幫你們負責的角色，做過什麼樣的功課呢？

黃寅燁：「因為原版本來就是部相當知名且優秀的作品，所以我也看得意猶未盡，深受感動。就某層面看來，我們所飾演的角色，跟原本的人物是同名異人，因此要怎麼做才能展現出新鮮感，讓角色更為立體，我在這些部分比較費心。另外要怎麼樣，才能跟合作的演員們一起讓這部優秀的作品更走向國際，變得更廣為人知，這部分我們都會一起腦力激盪，很努力地進行了拍攝。」



Q：讓你們決定出演的契機是什麼呢？

裴賢成：「我之所以會接下海俊這個角色，是因為他的感情非常豐富，我覺得可以在演技上做出很多情感的呈現，比方說很多情感之間的層次變化，我覺得我應該能做得很好，很想嘗試看看，所以才會接下海俊這個角色。除此之外，海俊不僅有在打籃球，髮型也剪得非常短，我認為可以展現出新的面貌，最終下定決心要參與這部作品的演出。」



鄭彩娟：「雖然角色也是一個原因，但我本身就很喜歡這部作品，大家坐在同一張餐桌上，明明是沒有血緣關係的一家人，卻總是聚在一起吃飯，這種劇情讓我感到非常溫暖，很喜歡這種溫馨的內容，所以我才選擇了這部作品。另外，也對珠媛這個角色越來越感到好奇，我覺得她似乎不是單純的那麼外向開朗有元氣，很想知道她為甚麼會那麼想守護她的家人。」

黃寅燁：「我個人覺得原版的愛情線，讓人感到很津津有味，所以要怎麼做才能跟彩娟及賢成，一起更美好地呈現出這樣子的關係，我覺得很有意思，希望大家可以多多期待。」

Q：請問你們在現實生活中，是否也有親如家人一般的好友？

鄭彩娟：「有！我偶爾會有一些煩惱，是比較適合向朋友傾訴的，有時候在家人面前會比較不想流露出辛苦的樣子，所以我有一些很善於傾聽我煩惱的朋友，真的就跟家人沒兩樣。」



裴賢成：「我跟她的想法差不多，要是對我家人表現出我很難受或辛苦的樣子，我認為他們肯定會比我更痛苦。因此我有一些願意幫我分憂解勞的朋友，所以就算他們不到家人的程度，也是可以跟我一塊同甘共苦的人。」

黃寅燁：「我很同意他們兩位的看法，如果要我稍微以不同的角度切入，其實我原本認為自己一個人就能搞定一切，但最近卻覺得擁有朋友是件多麼珍貴稀奇的事，我最近再次領悟到這件事真的很珍貴。能碰到跟家人一樣那麼重視我的人，真的是非常特別，奇蹟般的感覺，這讓我產生是不是該好好對待如此珍貴的緣分，就像我旁邊的這兩位。」

Q：請用五個字來吸引觀眾們追這部劇？

大家陷入思考，黃寅燁率先回答：「裡面有吻戲。」鄭彩娟和裴賢成紛紛被驚訝到忍不住喊出「天啊」，並回問：「跟誰啊？」、「跟誰有吻戲？」黃寅燁神祕地回應：「我才不告訴你。」一開始就下足猛藥。XD





裴賢成：「那個...劇情很溫暖。」

鄭彩娟：「我們有出演。」



每逢星期三晚上香港觀眾可於「黃Viu煲劇平台」免費收看《重組家庭》。



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