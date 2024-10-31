安孝燮新劇演牛郎？ 《背著善宰跑》導演新作《天國之夜》講述「夜店頭牌與財閥千金之戀」，網友表擔憂、製作方火速回應

據韓媒StarNews獨家報導，安孝燮將出演tvN《背著善宰跑》導演尹鍾鎬執導的新劇《天國之夜》，改編自2022年出版的同名小說，講述圍繞財閥家族和花柳界的傳聞。

劇中女主角身為韓國某財閥家族的繼承人，因為是非婚生子女而過著受到詛咒的生活，在清潭洞秘密夜店遇到頭牌後，互相守護不被惡勢力傷害，逐漸學到真愛的含義。 這是一部懸疑愛情劇，講述兩個被世界拋棄的人通過彼此的存在獲得救贖的過程，展示孤獨的靈魂們向著天堂前行的淒美而動人的故事。

安孝燮接到的角色名叫「天國」，曾經是跆拳道選手，現在是秘密夜店「Si bel homme」（法語「美男」）的頭牌，擁有專業運動員的修長身高和健美肌肉，因為繼母捲走父親的死亡保險金而背上私人借貸債務，因此縱身入躍花柳界。



以上為電視劇中的設定，而網友翻出原著小說，發現內容更為刺激：男主23歲、女主39歲，男主「天國」原本是遺物整理師，在處理孤獨死者的遺物時然遇見死者的遺屬「劉智溫」，並對她一見鍾情。 一年後，天國成為了一家Host Bar的「選手」（男公關），智溫以客人身份來到他工作的店裡，兩人重逢後緣分從此展開。 天國一直保管著智溫生母的遺物，並打算交給她，不巧的是就在那天夜裡發生了一起謀殺案，而天國被誣陷為兇手。 為避免成為八卦的中心，智溫並沒有給出天國的不在場證據，而是開始尋找其他方法證明他的清白，結果兩人捲入了更大的事件中。

原著裡的「Si bel homme」是由美男子們經營的會員制Host Club，為富有且孤單的女人提供任何地方都享受不到的破格服務與限定版愛情，天國就是店裡最搶手的男公關之一。

很多韓網友對這些設定感到難以接受：「什麼年代的感性啊，好過時」「會去嫖娼的地方花錢的女主？」「不想在電視上看到這種骯髒故事」「不要美化垃圾」。 也有人表示題材十分新穎，感到期待。



稍晚時間，《天堂之夜》製作公司SimStory表示確實向安孝燮和尹鍾鎬提出了合作建議，目前仍在積極討論，還沒有做出最終決定。

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