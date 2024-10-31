台韩合作选秀《SCOOL》练习生cover Beast〈Fiction〉获好评！好到网推「直接组一团吧」

台湾与韩国合作选秀节目《SCOOL》，以台籍练习生为主体，还有韩国、中国与马来西亚等国籍之练习生。主题曲任务后的首次对决进行到三分之二，最受推崇的表演即最新一集Beast（后Highlight）〈Fiction〉的cover。

首次PK为「KPOP金曲翻唱对决」，分成一到三世代cover曲两两组别对决，周孟潾、林川佑、林永一、韩晨、郑元昕、彭义翔（彭义翔，马来西亚籍）与黄耀冬七人cover二世代Beast的〈Fiction〉，开头周孟潾便突破以往表现，歌舞都相当稳定，林川佑、郑元昕与彭义翔等人的Part也受到其他练习生或导师们惊呼，尤其是彭义翔一甩初登场时的破音阴霾完美献唱，这场表演可说是目前播出以来反响最热烈的舞台。



▼节目现场演出（已定位1:25:57）



▼纯享版



一向严苛的李洪基导师评价「目前完成度最高的」、「在各自负责的段落都展现自己的魅力」，导师们特别称赞彭义翔和周孟潾，可惜的是韩晨依然犯类似错误，被罗志祥导师直指「不在这首歌里面」。



YouTube与Threads台湾网友们热烈讨论此表演，从表演到造型都被称赞一番，如「表演太好看了！都忘了是比赛」、「本周最强，陷入fiction 宇宙无法自拔」、「这组妆发都很适合」、「简直完美，歌的感情都传达出来，咬字清晰同时唱得好稳定，全开mic也这么稳定真的好扯」、「可以直接原地出道了」、「我要疯了Fiction组要多帅」……等等。

而对个人的评论，讨论最高是初登场便进入过出道组「梦之队」，还被导师们评为第一名的郑元昕，郑元昕由於在主题曲表现较不突出，此次〈Fiction〉重新获得观众瞩目，许多网友都表示他跳得好、副歌真假音转换也很厉害，被他电到垂直入坑，甚至因他「中了Fiction的毒」。此外，周孟潾惊艳的演出、林川佑令人安心的带队、彭义翔秀出稳定高音，也都受到肯定。

▼郑元昕直拍公开不到两天已破2万点阅



▼彭义翔直拍点阅目前是〈Fiction〉第二高



▼周孟潾



▼林川佑



和导师意见一样遗憾之处是，韩晨的进步空间还很大，不少人认为如果〈Fiction〉组不是选韩晨，而是选最后去了一世代H.O.T.〈We Are The Future〉的李振浩，「那么〈Fiction〉组就完美了」。



〈Fiction〉播出的此集第5集，亦被评价为目前为止最好看的一集，练习生们的大进步有目共睹。本周六（11月2日）播出的第6集将会首次出现淘汰者，预告透露了三世代对决中，cover MONSTA X〈Shoot Out〉的组别不如cover EXO〈CALL ME BABY〉的组别稳定。



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