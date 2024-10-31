馬東石「十二生肖」新劇《Twelve》初現雛形：十大主演徐仁國&朴炯植&成東鎰等名單太震撼，《八尺門的辯護人》雷嘉汭也加盟！角色設定公開

馬東石在《38師機動隊》後時隔8年回歸小熒幕，再次與徐仁國聯手，加上朴炯植、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜等知名演員加盟，《八尺門的辯護人》女主角雷嘉汭也將飾演重要角色！

新劇《Twelve》是一部充滿奇幻色彩的動作大片，以東方傳說中的十二生肖為靈感，講述十二天使為保護人類免受惡鬼侵害而化身為人類生活在凡間的故事。 他們與想要喚醒封印力量的邪惡勢力進行對抗，展開一場驚心動魄的戰鬥。

《Twelve》今日正式公開主演陣容，不僅完美契合角色，更令人期待合作效應。 馬東石飾演十二天使的領袖、擁有絕對力量的虎之天使「泰山」（*人名皆為音譯），深藏過去犧牲的牛、兔、羊、雞四位天使的記憶，隱藏身份生活於人類世界。 馬東石近幾年專註於電影領域，主演的《犯罪都市》系列在韓國創下三次破千萬票房紀錄，還加盟好萊塢電影《永恆族》飾演超級英雄「吉爾伽美什」，硬朗形象深入人心。



演員徐仁國在《死期將至》《某一天滅亡來到我家門前》等作品中展現精湛演技，這次將飾演象徵猴子的天使「元勝」，他靈活敏捷、機智聰慧，夢想成為下一任領袖。



李主儐在《犯罪都市4》《淚之女王》《紙房子：韓國篇》中表現突出，本劇中將飾演象徵龍的天使「美爾」，在數千年前的戰鬥中與惡鬼一同被封印了特殊能力。



演員高圭弼在《愛的迫降》《犯罪都市3》《戀慕》等作品中飾演過各種充滿個性的角色，本次將飾演象徵豬的天使「多尼」，並協助蛇之天使「芳兒」在韓醫院工作，在戰鬥時擁有驚人的靈活身手。



康美娜曾涉獵《歡迎回到三達里》《德魯納酒店》《午夜恐怖：6夜》等不同類型作品，本次飾演象徵狗的天使「姜芝」，戰鬥時擁有像鬥犬般的敏捷身手，以保護人類為己任，內心十分溫暖。



新星演員成侑彬（成愉頻）曾參演《無路可走：輪盤賭》《魔女二部曲：另一個她》，這次將飾演象徵鼠的天使「鼠道」，擁有敏銳的判斷力，在十二天使的行動中發揮不可或缺的作用。



安智慧在電影《烏有之地》中親自上陣高難度打戲、給全球觀眾留下印象，本劇中飾演象徵馬的天使「馬淑」，繼續展現華麗的動作場面。



台灣新人女演員雷嘉汭去年在《八尺門的辯護人》擔任女主角、貢獻驚艷演技，將飾演象徵蛇的天使「芳兒」，以古老醫術治療人類和受到惡鬼攻擊的同伴。



資深演員成東鎰飾演唯一被神選中擁有特殊能力的人類「瑪洛克」，是十二天使的管理者，幫助十二天使守護人類和世界。



朴炯植飾演象徵烏鴉的惡鬼「烏鬼」，解除了被封印數千年的力量後重返人間，以強大的邪惡力量對天使們造成威脅。



《Twelve》以東方十二生肖為基礎，打造出善惡對決的獨特世界觀，正以明年播出為目標進行積極製作。

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