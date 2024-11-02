CNBLUE睽違七年台北開唱！下次許願連唱一星期！不願粉絲只錄影不互動〜鄭容和：「這樣我要沒收手機！」

11月2日晚間樂團CNBLUE於林口體育館舉辦《2024 CNBLUE LIVE: VOYAGE into X IN TAIPEI》演唱會，現場湧入5500位粉絲們同歡。

從一開場的影片，就先帶給大家氣勢磅礡的海浪聲，接下來CNBLUE成員三人鄭容和、李正信與姜敏赫也搭著升降梯緩緩從天而降，各自走向負責的樂器位置，全場已迫不及待，立刻為大家連續帶來三首High歌「In My Head」「Where You Are」以及「I’m sorry」，等待已久的BOICE們更是報以高分貝的尖叫聲。





上一次來台演出是在高雄，本次可說是睽違七年回到台北開唱，讓CNBLUE覺得非常興奮，讓他們不斷以中文「真嘟假嘟」表達開心的心情，也向大家介紹本次的演唱會主題「VOYAGE into X」其中的X表達了CNBLUE無限的可能性，同時也代表著羅馬數字10，也是他們推出了第10張的新專輯，本次的專輯在SNS上也分為Red與Blue版本，今日也將一一為大家呈現。





這一次的巡演，CNBLUE可說是準備了相當長的一段時間，今日滿場的粉絲也讓他們感到相當幸福，鄭容和也不斷高喊「明天見」，也用中文不斷說著「我要看明天的」，表示如果明天還能夠加場就太好了！也大誇台北的BOICE真的太熱情了，就算連唱三天兩夜都不夠，下次許願直接連唱一個星期。鄭容和還以嘉賓的身分介紹了SOLO演唱的李正信，正信說自己非常害羞，雖然很緊張但是全場BOICE的應援讓他消除了緊張感，演唱得相當出色。





粉絲們都很清楚，鄭容和在帶動全場氣氛時，最愛叫大家一起跳起來「Everybody 뛰어!」於是粉絲們也拿著寫這句話的小旗子進場，讓CNBLUE感到相當驚喜，也跟粉絲們拿了這旗子起來揮舞，鄭容和說自己也不知道從什麼時候開始，在演出時就常講這句話，正信覺得大約從兩年前左右開始。不願大家只顧著錄影而沒有陶醉在表演中，所以鄭容和更扮起老師說：「你們再這樣我等等要走到你們面前直接沒收手機喔！」沒想到粉絲們更是開心，希望自己就是被沒收的那一個！



本次演出的應援色是銀色，CNBLUE更認真地查看大家是否都帶有銀色元素前來，正信說自己戴著銀色項鍊，容和更是搞笑露出自己的銀色牙齒，敏赫表示自己除了項鍊還有腰鍊都是銀色，而他前面的整座鼓也是銀得閃閃發亮，粉絲們更有許多帶了湯匙前來，讓CNBLUE大呼台北BOICE真的很聰明又很有創意！接下來CNBLUE更演唱了許多大家耳熟能詳的熱門歌曲，其中一首歌曲是「我想念的究竟是你 還是那時」，他們更直接以中文演唱這句歌詞，讓粉絲們覺得相當驚喜，鄭容和更大唱「我想死你了~~」向全場粉絲們告白。



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