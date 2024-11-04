李洪基「護航」FTIsland隊友崔敏煥遭踢爆過往「黑料」！學生時期是不良少年，媽媽替他下跪道歉

樂團FTIsland成員崔敏煥與前妻律喜離婚風波引爆全韓網熱議，律喜爆料崔敏煥存在不當行為和性交易嫌疑，要求高額撫養費。FTIsland隊友李洪基替隊友發聲遭批。

李洪基在崔敏煥爆出涉嫌性交易醜聞時發文護航，通過Weverse 表示：「這是兩個人的私生活，事情卻發展成這樣了。 錯了的地方就要承認，低頭道歉才行，不過我們也不應該這麼輕易相信一切。 我還是要守護下去、堅持下去，這才是我們吧！我能做的，就是迎著飛來的石塊，繼續向前。」對此，對李洪基的指責紛至遝來，特別是「不要輕易地相信一切」的部份，被指出是不是在護航崔敏煥，部份人更批判：「在擁護崔敏煥的同時，爲什麼之前的成員崔鍾訓卻很快就切割關係呢？」最終李洪基也刪除了貼文。



接著26日有位粉絲在 Weverse 寫下：「爭論焦點不是爆料內容和事實確認，而是身為一個有兒子、女兒的爸爸是否進行了性交易，而且證據多的要滿出來。 聽說已經以性交易嫌疑進行內部調查，不知道還要等什麼，希望你能知道，沒有人會願意應援一個像吃飯一樣頻繁進入聲色場所的人，今天的演出真的辛苦了，請好好休息之後再想想吧！」看到這個的李洪基通過留言回覆：「如果不是性交易，也不是聲色場所的話？ 你能對現在說的話負責嗎？」

此文一發，即刻遭到廣大韓國網友的痛斥，與此同時網上也出現了關於李洪基的過往黑料。 有網友通過theqoo爆料稱「學生時期他就是個問題少年，出道後通過節目道歉」。



網友公開了一張疑似李洪基學生時期的照片，稱「讓人聯想到大學MT，堆了很多啤酒瓶。 這是李洪基中學時期照片裡的背景。 他在出道後曾經承認自己學生時期並非是模範生，還曾透露自己不僅抽煙喝酒，還因為打群架差點被退學。 李洪基的媽媽爆料兒子『男孩子們小時候都會和同學打架，有次被叫到學校，大家都不饒恕我兒子，可是洪基又不肯認錯，一句話都不肯說，最後我只好替他下跪道歉。 從學校出來後，洪基走在前面，我跟在後面，他都不轉頭看，後來坐上巴士之後他才說後悔到不敢回頭看我。』李洪基解釋說是為了義氣才打架，但不知道事情會變那麼大，看到媽媽下跪道歉更是十分羞愧。 李洪基稱國中、高中時期是個經常闖禍的問題少年，只覺得對不起一直守護、支持他的媽媽，對過往的一切很抱歉，並承諾今後會努力生活，好好贖罪。」



相關內容很快在theqoo上引爆留言，大家紛紛表示：「時間過得真快啊，快到那麼多人忘記了這些事情」、「義氣，狗屁義氣」、「只能說他運氣太好了，那個年代就出道了，不然的話......」、「只是因為他很敢嗆聲老闆，才樹立了敢說敢做的形象，其實出道初期真的有很多爭議」、「 我還蠻喜歡他歌的，沒想到他是這種人」、「啊，我真的忘掉了這段黑料」、「雖然出道前有這些亂七八糟的事情，但是出道之後他還算老實，安安靜靜地活動，不要因為這次的爭議就形象受損啊」、「他之前和媽媽上過一檔綜藝，媽媽回想起之前的事情都哭了，說很累」等。

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