神仙合體！《一箱情緣》孔劉徐玄振劇照大公開，變1年合約制夫婦！11月29日Netflix上線

實力派演員孔劉和徐玄振合作，將為觀眾帶來一段不同尋常的婚姻故事。

本月29日即將上線的Netflix新韓劇《一箱情緣》圍繞一項神秘的婚姻服務展開，故事的開始是一個漂浮在湖面上的行李箱，由此揭開了兩個男女之間不同尋常的婚姻故事。 該劇結合了愛情、救贖、執念、慾望、孤獨與空虛等情感的神秘浪漫劇，深入挖掘了與「合約婚姻」相關的人物複雜情感，並將通過緊湊的敘事結構細膩地展現他們之間的關係。



日前劇組公開了男女主人公的劇照，展示了「合約夫婦」盧仁智（徐玄振 飾）與韓正元（孔劉飾）之間不尋常的初次見面，以及他們看似平凡卻又特殊的婚姻生活。韓正元目光敏銳，冷峻而寂寞的氣質引發了人們的好奇心。 他在前妻李書妍（鄭允河 飾）離開後，遇到了試圖填補空白的盧仁智。 面對幾乎沒有一絲溫暖的韓正元的生活環境，人們不禁好奇盧仁智的到來會帶來怎樣的變化。



談到這個角色，孔劉表示：「韓正元是一個情感上不穩定、孤獨而疲憊的人物，帶有強烈的自我防禦，幾乎不展示自己的真面目。」這種性格特點進一步增加了「韓正元」的神秘感。



最引人注目的是徐玄振與孔劉的合作，兩個各懷秘密和痛苦的人物，將通過細膩的情感線共同填補內心的缺失，他們出色的表演進一步提升劇集的沉浸感。 導演金圭泰表示：「徐玄振和孔劉的合作是我決定執導《一箱情緣》的首要原因。 他們配合默契，彼此稱讚鼓勵，這對我來說是『令人喜愛的組合』。」



此外，《一箱情緣》改編自憑藉大膽題材和豐富想像力而備受關注的作家金麗玲的同名小說。 導演金圭泰曾執導《我們的藍調時光》和《沒關係，是愛情啊》等人氣劇，而編劇朴恩英則曾創作《花郎》等作品。 強強攜手將這一新穎題材打造成一部感性且充滿懸疑的浪漫劇。



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