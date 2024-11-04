李洪基「护航」FTIsland队友崔敏焕遭踢爆过往「黑料」！学生时期是不良少年，妈妈替他下跪道歉

乐团FTIsland成员崔敏焕与前妻律喜离婚风波引爆全韩网热议，律喜爆料崔敏焕存在不当行为和性交易嫌疑，要求高额抚养费。FTIsland队友李洪基替队友发声遭批。

李洪基在崔敏焕爆出涉嫌性交易丑闻时发文护航，通过Weverse 表示：「这是两个人的私生活，事情却发展成这样了。 错了的地方就要承认，低头道歉才行，不过我们也不应该这么轻易相信一切。 我还是要守护下去、坚持下去，这才是我们吧！我能做的，就是迎著飞来的石块，继续向前。」对此，对李洪基的指责纷至遝来，特别是「不要轻易地相信一切」的部份，被指出是不是在护航崔敏焕，部份人更批判：「在拥护崔敏焕的同时，爲什么之前的成员崔钟训却很快就切割关系呢？」最终李洪基也删除了贴文。



接著26日有位粉丝在 Weverse 写下：「争论焦点不是爆料内容和事实确认，而是身为一个有儿子、女儿的爸爸是否进行了性交易，而且证据多的要满出来。 听说已经以性交易嫌疑进行内部调查，不知道还要等什么，希望你能知道，没有人会愿意应援一个像吃饭一样频繁进入声色场所的人，今天的演出真的辛苦了，请好好休息之后再想想吧！」看到这个的李洪基通过留言回覆：「如果不是性交易，也不是声色场所的话？ 你能对现在说的话负责吗？」

此文一发，即刻遭到广大韩国网友的痛斥，与此同时网上也出现了关於李洪基的过往黑料。 有网友通过theqoo爆料称「学生时期他就是个问题少年，出道后通过节目道歉」。



网友公开了一张疑似李洪基学生时期的照片，称「让人联想到大学MT，堆了很多啤酒瓶。 这是李洪基中学时期照片里的背景。 他在出道后曾经承认自己学生时期并非是模范生，还曾透露自己不仅抽烟喝酒，还因为打群架差点被退学。 李洪基的妈妈爆料儿子『男孩子们小时候都会和同学打架，有次被叫到学校，大家都不饶恕我儿子，可是洪基又不肯认错，一句话都不肯说，最后我只好替他下跪道歉。 从学校出来后，洪基走在前面，我跟在后面，他都不转头看，后来坐上巴士之后他才说后悔到不敢回头看我。』李洪基解释说是为了义气才打架，但不知道事情会变那么大，看到妈妈下跪道歉更是十分羞愧。 李洪基称国中、高中时期是个经常闯祸的问题少年，只觉得对不起一直守护、支持他的妈妈，对过往的一切很抱歉，并承诺今后会努力生活，好好赎罪。」



相关内容很快在theqoo上引爆留言，大家纷纷表示：「时间过得真快啊，快到那么多人忘记了这些事情」、「义气，狗屁义气」、「只能说他运气太好了，那个年代就出道了，不然的话......」、「只是因为他很敢呛声老板，才树立了敢说敢做的形象，其实出道初期真的有很多争议」、「 我还蛮喜欢他歌的，没想到他是这种人」、「啊，我真的忘掉了这段黑料」、「虽然出道前有这些乱七八糟的事情，但是出道之后他还算老实，安安静静地活动，不要因为这次的争议就形象受损啊」、「他之前和妈妈上过一档综艺，妈妈回想起之前的事情都哭了，说很累」等。

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