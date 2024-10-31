《海岸村恰恰恰》申敏兒閨密孔敏貞新婚一個月雙喜臨門！簽入新公司Fantagio與車銀優成同門

曾演出《海岸村恰恰恰》以及《精神病房也會迎來清晨》《和我老公結婚吧》的配角女星孔敏貞，新婚一個月就有其他好消息傳出！也就是與新公司Fantagio簽下經紀合約成為旗下藝人。

Fantagio日前表示與演員孔敏貞簽定了專屬契約，並表示這段期間她身為出色的演員，也累積了許多優秀作品，很開心能夠與她共同走上之後的演員旅程，期望她能夠盡情演出，帶來更多樣化的作品，公司也將全力給予支援，請大家給予演員孔敏貞更多關注與喜愛。從2013年以電影《致命時刻》出道的她，活躍於獨立電影界，接下來也透過《82年生的金智英》、《水泥烏托邦》、《千元律師》、《精神病房也會迎來清晨》與《海岸村恰恰恰》等讓大家對其印象深刻，近期更因演出《和我老公結婚吧》結識了另一半，步入禮堂。



孔敏貞的下一部電視劇作品《今日也很抱歉》將於12月5日透過Netflix公開，她將飾演一位什麼事情都以Excel文件化的大寫J職業婦女崔荷娜，荷娜在一夜之間遭到解除婚約，卻有著新婚房屋的貸款須償還，只好過起打工的艱苦生活，飾演孔敏貞10年至親好友的池松伊（庭沼珉飾）卻因為一件事情造成兩人就此疏遠，兩人將展現何種默契合作搭配，也令人期待。



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