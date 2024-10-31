《海岸村恰恰恰》申敏儿闺密孔敏贞新婚一个月双喜临门！签入新公司Fantagio与车银优成同门

曾演出《海岸村恰恰恰》以及《精神病房也会迎来清晨》《和我老公结婚吧》的配角女星孔敏贞，新婚一个月就有其他好消息传出！也就是与新公司Fantagio签下经纪合约成为旗下艺人。

Fantagio日前表示与演员孔敏贞签定了专属契约，并表示这段期间她身为出色的演员，也累积了许多优秀作品，很开心能够与她共同走上之后的演员旅程，期望她能够尽情演出，带来更多样化的作品，公司也将全力给予支援，请大家给予演员孔敏贞更多关注与喜爱。从2013年以电影《致命时刻》出道的她，活跃於独立电影界，接下来也透过《82年生的金智英》、《水泥乌托邦》、《千元律师》、《精神病房也会迎来清晨》与《海岸村恰恰恰》等让大家对其印象深刻，近期更因演出《和我老公结婚吧》结识了另一半，步入礼堂。



孔敏贞的下一部电视剧作品《今日也很抱歉》将於12月5日透过Netflix公开，她将饰演一位什么事情都以Excel文件化的大写J职业妇女崔荷娜，荷娜在一夜之间遭到解除婚约，却有著新婚房屋的贷款须偿还，只好过起打工的艰苦生活，饰演孔敏贞10年至亲好友的池松伊（庭沼珉饰）却因为一件事情造成两人就此疏远，两人将展现何种默契合作搭配，也令人期待。



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