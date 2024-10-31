《地獄公使2》金聖喆：「為劇中的裸身演出減重5個月狂瘦10公斤！」被當作唯一最先公開的劇照超無奈

演員金聖喆接替劉亞仁演出了《地獄公使2》中的要角鄭晉守，他也提到自己為劇中的裸露場面努力瘦身五個月，狂瘦10公斤之多。

金聖喆日前接受韓媒Sports Chosun訪談，提到自己在演出《地獄公使2》復活畫面的全裸演出那場戲，表示自己壓力相當大，畢竟沒辦法一定要露出身體，就連臀部都非常認真的做了運動去特別訓練肌肉，沒想到鏟肉許多，但卻連肌肉都一起減掉了，大家都是運動健身讓體態好看，金聖喆卻刻意只有減重，因為想呈現瘦巴巴的那種樣子。



金聖喆歷經5個月的食譜管理，打造出符合角色的體態，他直呼非常不容易，當時眼睛一睜開就出去跑步，不管當日是否有行程，一早絕對必須空腹進行有氧運動，繼續消化行程並且管理所吃的食物，再拍攝現場幾乎不吃東西，演出鄭晉守這角色時也食慾全消，當時大減了8公斤，與目前的金聖喆體重相差有10公斤之多。



金聖喆裸身的這場戲，還被當作是好幾個月前《地獄公使2》最先公開的唯一劇照，他表示真的非常討厭這張劇照，對於裸露身體的自己覺得挺丟臉的，雖然角色上這是無法避免的場面，但作為首張公開的劇照只讓他感覺「出大事了」，並且有長達6個月的時間都一直沒有再公布其他的照片，讓他感嘆「難道沒有正常一點的鄭晉守可透露嗎？有穿點衣服的…」不過這場復活的戲碼，在《地獄公使2》是非常重要的，所以金聖喆苦笑說，自己實在也沒有選擇的餘地。



《地獄公使2》劇情描述持續出現的無預警地獄行前宣告，讓社會變得混亂不堪，而突然復活的新真理會議長鄭晉守以及重要人物朴靜子，閔惠珍律師與新真理會、箭簇勢力之間的故事將展開全新篇章。金聖喆接替劉亞仁演出第二季中復活的鄭晉守，也備受觀眾們的期待，自上線公開後，收視成績也相當優異。

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