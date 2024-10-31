Disney+熱門韓劇《來自地獄的法官》即將完結！最後一集EP.14加長播出80分鐘，讓觀眾看個過癮～

在韓劇《來自地獄的法官》中創造出人生角色「姜光娜」的朴信惠，僅剩兩集可追啦！！！

SBS X Disney+ 週末劇《來自地獄的法官》是一部善惡共存的奇幻動作劇，進入法官身體的惡魔姜光娜（朴信惠 飾）與富有人情味的熱血刑警韓多溫（金宰永 飾）相遇。在激烈的競爭中，於主廣告收視群「2049」統計數據中收視率穩居第一，週五週六劇集收視率第一，穩居榜首、話題滿滿。





朴信惠飾演的姜光娜是一個完全顛覆了法官工作「正常且單調」形象的角色，為了有效地表現這個總是備受關注的角色，朴信惠在劇中展現了多樣且華麗的造型。不僅是服裝，連飾品和髮型都細心搭配，朴信惠的努力讓姜光娜這個角色的獨特魅力更加倍增，獲得許多觀眾的好評。



金宰永飾演的韓多溫，對加害者冷酷尖銳，而對受害者及家屬溫暖以待的警察。不僅擁有警察的粗獷魅力，也隱藏了無人知曉的傷痛，令人心生憐愛。模特出身的他也在戲裡展現優越比例，不僅完美駕馭筆挺的警察制服，還時而以可愛的微笑擄獲觀眾的芳心。



隨著《來自地獄的法官》即將進入尾聲，製作團隊也公開了兩人多張劇照。不論單獨或在一起時，兩人都散發出耀眼的視覺效果與魅力。



此外，《來自地獄的法官》第13集將於11月1日（週五）晚上10點播出，最終回則會在11月2日（週六）晚上9點50分提早播出，長達80分鐘。



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