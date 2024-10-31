《地狱公使2》金圣喆：「为剧中的裸身演出减重5个月狂瘦10公斤！」被当作唯一最先公开的剧照超无奈

演员金圣喆接替刘亚仁演出了《地狱公使2》中的要角郑晋守，他也提到自己为剧中的裸露场面努力瘦身五个月，狂瘦10公斤之多。

金圣喆日前接受韩媒Sports Chosun访谈，提到自己在演出《地狱公使2》复活画面的全裸演出那场戏，表示自己压力相当大，毕竟没办法一定要露出身体，就连臀部都非常认真的做了运动去特别训练肌肉，没想到铲肉许多，但却连肌肉都一起减掉了，大家都是运动健身让体态好看，金圣喆却刻意只有减重，因为想呈现瘦巴巴的那种样子。



金圣喆历经5个月的食谱管理，打造出符合角色的体态，他直呼非常不容易，当时眼睛一睁开就出去跑步，不管当日是否有行程，一早绝对必须空腹进行有氧运动，继续消化行程并且管理所吃的食物，再拍摄现场几乎不吃东西，演出郑晋守这角色时也食欲全消，当时大减了8公斤，与目前的金圣喆体重相差有10公斤之多。



金圣喆裸身的这场戏，还被当作是好几个月前《地狱公使2》最先公开的唯一剧照，他表示真的非常讨厌这张剧照，对於裸露身体的自己觉得挺丢脸的，虽然角色上这是无法避免的场面，但作为首张公开的剧照只让他感觉「出大事了」，并且有长达6个月的时间都一直没有再公布其他的照片，让他感叹「难道没有正常一点的郑晋守可透露吗？有穿点衣服的…」不过这场复活的戏码，在《地狱公使2》是非常重要的，所以金圣喆苦笑说，自己实在也没有选择的余地。



《地狱公使2》剧情描述持续出现的无预警地狱行前宣告，让社会变得混乱不堪，而突然复活的新真理会议长郑晋守以及重要人物朴静子，闵惠珍律师与新真理会、箭簇势力之间的故事将展开全新篇章。金圣喆接替刘亚仁演出第二季中复活的郑晋守，也备受观众们的期待，自上线公开后，收视成绩也相当优异。

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