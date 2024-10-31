閔熙珍&房時爀和好了，還一起逛街被拍到同框？？ 網友驚呆

HEYB娛樂議長和女團NewJeans製作人閔熙珍，這兩人雖沒到仇人的地位，卻也絕對不會開心地同框。 不過最近有中國網友拍到了兩人一起逛街的場景，這到底是怎麼回事？？

在中國的一家購物中心裡有網友拍到「房時爀」和「閔熙珍」親密拍照的場景，引發熱議。 但事後證實這實際上是中國網友的萬聖節搞怪裝扮。



중국 방시혁 & 민희진 핼러윈 데이 cosplay

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

cr. 109300423（중국 TikTok） pic.twitter.com/oUh2jLMfzb — Z oe y (@Cheers_zoey) October 29, 2024

照片裡「閔熙珍」穿著她標誌性的綠色條紋襯衫，戴著藍色棒球帽，這是她今年4月為澄清HYBE管理權爭議而舉行記者會時的裝扮，當時無論是帽子還是條紋衫都在記者會之後售罄，十分搶手搶手。 而站在「閔熙珍」旁邊的「房時爀」則穿著米色褲子和黑色T恤，肩上背著黑色包包，與他在8月被拍到與BJ果汁世妍現身洛杉磯比弗利山莊時的穿著完全一致。 兩人不僅一起拍照，還並肩行走，看起來非常親密，甚至為了躲避「狗仔」而用雙手遮臉逃跑，細節逼真。



여러곳 돌아다니면서 길거리 찍는



유튜브 전문채널에서



하이브 대표 방시혁이랑 아프리카 BJ 과즙세연이



비버리 힐즈편에 함께 걸어가는 모습이 찍힘



유튜브 링크 : 44초부터https://t.co/4a1dTn3J9c pic.twitter.com/A8Kd3Akxkd — M Entertainment (@UltraMEnter) August 8, 2024

由於HYBE和ADOR公司之間的爭議持續了數月，「閔熙珍」和「房時爀」意外的親密「同框」讓網友們直呼不敢相信自己的眼睛。 哪怕後來得知是萬聖節裝扮也驚訝於模仿得如此到位、細緻。

照片傳回韓國網路同樣引爆熱議，網友們紛紛表示：「真是嚇了一跳」、「還以為他們和好了」、「太像了，只能感歎」、「時機也太巧了」。 但也有一部份人批評稱：「一點也不好笑。 兩位當事人正處於激烈爭執中，用這樣的裝扮來搞笑是否合適？」等。

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