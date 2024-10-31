闵熙珍&房时爀和好了，还一起逛街被拍到同框？？ 网友惊呆

HEYB娱乐议长和女团NewJeans制作人闵熙珍，这两人虽没到仇人的地位，却也绝对不会开心地同框。 不过最近有中国网友拍到了两人一起逛街的场景，这到底是怎么回事？？

在中国的一家购物中心里有网友拍到「房时爀」和「闵熙珍」亲密拍照的场景，引发热议。 但事后证实这实际上是中国网友的万圣节搞怪装扮。



중국 방시혁 & 민희진 핼러윈 데이 cosplay

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

cr. 109300423（중국 TikTok） pic.twitter.com/oUh2jLMfzb — Z oe y (@Cheers_zoey) October 29, 2024

照片里「闵熙珍」穿著她标志性的绿色条纹衬衫，戴著蓝色棒球帽，这是她今年4月为澄清HYBE管理权争议而举行记者会时的装扮，当时无论是帽子还是条纹衫都在记者会之后售罄，十分抢手抢手。 而站在「闵熙珍」旁边的「房时爀」则穿著米色裤子和黑色T恤，肩上背著黑色包包，与他在8月被拍到与BJ果汁世妍现身洛杉矶比弗利山庄时的穿著完全一致。 两人不仅一起拍照，还并肩行走，看起来非常亲密，甚至为了躲避「狗仔」而用双手遮脸逃跑，细节逼真。



여러곳 돌아다니면서 길거리 찍는



유튜브 전문채널에서



하이브 대표 방시혁이랑 아프리카 BJ 과즙세연이



비버리 힐즈편에 함께 걸어가는 모습이 찍힘



유튜브 링크 : 44초부터https://t.co/4a1dTn3J9c pic.twitter.com/A8Kd3Akxkd — M Entertainment (@UltraMEnter) August 8, 2024

由於HYBE和ADOR公司之间的争议持续了数月，「闵熙珍」和「房时爀」意外的亲密「同框」让网友们直呼不敢相信自己的眼睛。 哪怕后来得知是万圣节装扮也惊讶於模仿得如此到位、细致。

照片传回韩国网路同样引爆热议，网友们纷纷表示：「真是吓了一跳」、「还以为他们和好了」、「太像了，只能感叹」、「时机也太巧了」。 但也有一部份人批评称：「一点也不好笑。 两位当事人正处於激烈争执中，用这样的装扮来搞笑是否合适？」等。

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