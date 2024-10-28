《熊孩子》再提結婚傳聞，金鍾旼怨希澈問太多XD 林元熙崔振赫看女友照片直呼美人

金鍾旼在《兩天一夜4》、《玩什麼好呢》甚至是做客希澈YouTube節目都大方認愛了，近期終於在《我家的熊孩子》也坦白了。

林元熙、金鍾旼和崔振赫這組《熊孩子》知名「傻瓜三人組」睽違已久再次合體，林元熙問金鍾旼：「不是明年要結婚嗎？」，有些失望的表示從新聞才知道這些，金鍾旼裝傻，還把傳聞怪給同為班底的希澈，解釋自己上了希澈節目掉進他陷阱：「他一直問我啊！我又不會說謊！」



*先前報導回顧：

‎〈《兩天一夜》金鍾旼真的脫單了！認女友小11歲，已交往兩年多〉‎



三人聊了聊金鍾旼的女朋友，是事業家、1990年生小金鍾旼11歲，金鍾旼也藉機重申女友是身高不是162公分是164公分，因為講錯了被女友訓話了！金鍾旼有問必答，回答自己和女友是透過友人認識的，友人認為兩人很適合，兩人就這麼自然交往。搞笑的是，林元熙羨慕金鍾旼有這種豔遇，金鍾旼馬上反駁他：「哥也有啊！不是有文淑姐嗎？」林元熙便害羞笑了。



林元熙要求看金鍾旼女友照片，金鍾旼隨即答應，特別找了張漂亮的給他們看，崔振赫一看驚呼：「真的是大美人啊！」林元熙也喊「大發」，和崔振赫兩個人認證對方不僅看起來漂亮又精明能幹，結果崔振赫說：「看來是遇到跟自己相反的人。」林元熙幫腔：「是平岡公主啊！傻瓜溫達和平岡公主*！」相當爆笑。（*按：指傳說故事「平岡公主與傻瓜溫達」，韓劇《月升之江》即改編此故事。）



問金鍾旼女友是看上他哪部分，他直言「可愛」，說：「人看起來可愛就無可救藥了，就算做了討厭的事也可愛。」放閃到此，崔振赫和林元熙要羨慕死。而林元熙提議要去婚禮唱祝歌，金鍾旼毫不留情吐槽：「搞砸了演唱會（指之前林元熙和崔振赫當高耀太嘉賓獻唱）也要搞砸婚禮嗎？」接著，崔振赫透露媽媽替金鍾旼感到很開心：「她說你也有希望……」製作組超壞註解「全傻瓜(?)的希望」，這三個傻瓜後續聊了許多想像的未來，又是滿滿笑點。



▼相關影片，香港觀眾可至黃Viu收看完整節目，三人的韓國史測驗也鬧不少笑話





草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞