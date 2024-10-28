《I-LAND 2》全新7人女團 izna 將在11月底出道！由「YG金牌製作人」Teddy擔任總製作人打造出道專輯
廣告

《I-LAND 2》全新7人女團 izna 將在11月底出道！由「YG金牌製作人」Teddy擔任總製作人打造出道專輯

明星   2024年10月28日   星期一15:37   Mico  

（封面圖源：IG@izna_offcl）

由 Mnet 女團選秀節目《I-LAND 2：N/α》誕生、同時也是 Kep1er 和 ZEROBASEONE（ZB1）師妹的新人女團 izna，預計在下個月出道的消息引發了關注。

今天下午最新消息，據韓媒스포츠월드報導中音樂界人士透露，izna 已確定在11月底出道，目前正在做最後的準備。（成員：崔庭銀、方智玟、尹智允、KOKO、柳思朗、鄭世菲、MAI）
（圖源：IG@izna_offcl）

izna 是通過今年夏天播出的 Mnet 全球選秀節目《I-LAND 2：N/α》組合而成，選拔出最終7人組團出道，團名意味著「不論何時何地何事，這就是我，有著無限的可能、傳達出能做到任何事，充滿自信的少女們」。
（圖源：X@izna_offcl）

▼KCON GERMANY 2024（德國站演出）：

原定6人成團，但最終戲劇性地以7人組成 izna，最重要的是，YG娛樂製作人出身、THE BLACK LABEL 的負責人 Teddy 將擔任 izna 首張專輯的總製作人，也讓大眾更加期待這次的作品。Teddy 曾參與製作 BLACKPINK、BIGBANG、全昭彌、2NE1...等高人氣歌手團體的專輯，是擁有超凡實力的王牌製作人，這次與 izna 相遇後會產生什麼樣的結果，令人拭目以待。
（圖源：X@izna_offcl）

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 《I-LAND 2》全新7人女團 izna 將在11月底出道！由「YG金牌製作人」Teddy擔任總製作人打造出道專輯
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手