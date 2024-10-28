《I-LAND 2》全新7人女團 izna 將在11月底出道！由「YG金牌製作人」Teddy擔任總製作人打造出道專輯

由 Mnet 女團選秀節目《I-LAND 2：N/α》誕生、同時也是 Kep1er 和 ZEROBASEONE（ZB1）師妹的新人女團 izna，預計在下個月出道的消息引發了關注。

今天下午最新消息，據韓媒스포츠월드報導中音樂界人士透露，izna 已確定在11月底出道，目前正在做最後的準備。（成員：崔庭銀、方智玟、尹智允、KOKO、柳思朗、鄭世菲、MAI）



izna 是通過今年夏天播出的 Mnet 全球選秀節目《I-LAND 2：N/α》組合而成，選拔出最終7人組團出道，團名意味著「不論何時何地何事，這就是我，有著無限的可能、傳達出能做到任何事，充滿自信的少女們」。



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原定6人成團，但最終戲劇性地以7人組成 izna，最重要的是，YG娛樂製作人出身、THE BLACK LABEL 的負責人 Teddy 將擔任 izna 首張專輯的總製作人，也讓大眾更加期待這次的作品。Teddy 曾參與製作 BLACKPINK、BIGBANG、全昭彌、2NE1...等高人氣歌手團體的專輯，是擁有超凡實力的王牌製作人，這次與 izna 相遇後會產生什麼樣的結果，令人拭目以待。



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