《熊孩子》再提结婚传闻，金钟旼怨希澈问太多XD 林元熙崔振赫看女友照片直呼美人

金钟旼在《两天一夜4》、《玩什么好呢》甚至是做客希澈YouTube节目都大方认爱了，近期终於在《我家的熊孩子》也坦白了。

林元熙、金钟旼和崔振赫这组《熊孩子》知名「傻瓜三人组」睽违已久再次合体，林元熙问金钟旼：「不是明年要结婚吗？」，有些失望的表示从新闻才知道这些，金钟旼装傻，还把传闻怪给同为班底的希澈，解释自己上了希澈节目掉进他陷阱：「他一直问我啊！我又不会说谎！」



*先前报导回顾：

‎〈《两天一夜》金钟旼真的脱单了！认女友小11岁，已交往两年多〉‎



三人聊了聊金钟旼的女朋友，是事业家、1990年生小金钟旼11岁，金钟旼也藉机重申女友是身高不是162公分是164公分，因为讲错了被女友训话了！金钟旼有问必答，回答自己和女友是透过友人认识的，友人认为两人很适合，两人就这么自然交往。搞笑的是，林元熙羡慕金钟旼有这种艳遇，金钟旼马上反驳他：「哥也有啊！不是有文淑姐吗？」林元熙便害羞笑了。



林元熙要求看金钟旼女友照片，金钟旼随即答应，特别找了张漂亮的给他们看，崔振赫一看惊呼：「真的是大美人啊！」林元熙也喊「大发」，和崔振赫两个人认证对方不仅看起来漂亮又精明能干，结果崔振赫说：「看来是遇到跟自己相反的人。」林元熙帮腔：「是平冈公主啊！傻瓜温达和平冈公主*！」相当爆笑。（*按：指传说故事「平冈公主与傻瓜温达」，韩剧《月升之江》即改编此故事。）



问金钟旼女友是看上他哪部分，他直言「可爱」，说：「人看起来可爱就无可救药了，就算做了讨厌的事也可爱。」放闪到此，崔振赫和林元熙要羡慕死。而林元熙提议要去婚礼唱祝歌，金钟旼毫不留情吐槽：「搞砸了演唱会（指之前林元熙和崔振赫当高耀太嘉宾献唱）也要搞砸婚礼吗？」接著，崔振赫透露妈妈替金钟旼感到很开心：「她说你也有希望……」制作组超坏注解「全傻瓜(?)的希望」，这三个傻瓜后续聊了许多想像的未来，又是满满笑点。



▼相关影片，香港观众可至黄Viu收看完整节目，三人的韩国史测验也闹不少笑话





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