《我家的熊孩子》林元熙&安文淑Love Line還有！李常敏變電燈泡看兩人戀愛腦(?)

還記得《我家的熊孩子》林元熙和安文淑經由前輩鮮于龍女牽線，對彼此都有好感一事嗎？最新一集EP.408安文淑到林元熙家做客，兩人間好感更加明顯啦！

*先前報導：

〈林元熙的第二春要來了嗎？和大8歲安文淑時隔24年見面，安文淑超滿意〉

安文淑自進門，對林元熙的好感就非比尋常，李常敏出的「名牌內褲掛著不要收」餿主意，竟然能打中她，她說：「在意看不見的內衣，說明是個不錯的人。」安文淑還超級直球，表示這些日子「元熙在我的腦海裡」。



林元熙不停展示自己的優點，安文淑也不斷誇讚他，兩人撩來撩去，大電燈泡李常敏都傻眼，李常敏甚至被安文淑直指「不該出現在這」，氣氛尷尬極了。不過搞笑的是，李常敏都看見了兩人「戀愛腦」(?)，安文淑是不管三七二十一都稱讚林元熙，表面說林元熙麵團揉得很好，私下偷偷大力甩麵糰；林元熙是明明吃不了辣硬撐，嗆到安文淑都笑出來。



李常敏還讓林元熙翻了醋桶！安文淑正提「見三次就交往」時，卻看見李常敏嘴角的飯粒，不自覺幫李常敏拿了下來，林元熙單刀直入地說：「妳幫常敏把飯粒拿下來了嗎？希望以後不要這樣了。」結果魄力一語讓安文淑更開心了XDDD。



林元熙究竟能否成為《熊孩子》第一個牽線成功的熊孩子嗎？觀眾得繼續收看下去了！

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