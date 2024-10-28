「愛過就是祝福」，李世榮&坂口健太郎《愛過之後來臨的》結局持續金句連發

韓國女星李世榮與日本男星坂口健太郎跨海合作《愛過之後來臨的》，兩名演員出色的演技加上戲劇拍攝手法大受歡迎，讓劇集播出以來人氣只升不減，而觀眾對結局是期待的同時伴隨擔心。25日終於播出第6集結局，觀眾給予的評價大致好評，也終於理解整部劇的意涵。

《愛過之後來臨的》是作家佐佐光、青木潤吾（坂口健太郎 飾）的書，是他對「愛過」的理解與反思，結局也終於揭曉潤吾並不是沒有試著挽回，只是花了更多時間反思、理解，才寫下《愛過之後來臨的》。而崔紅（李世榮 飾）在認清自己對潤吾的愛始終沒能放下後，終於放下成見閱讀的《愛過之後來臨的》，明白了潤吾的反思過後，她也做了反思、完完全全的釋懷這份「愛過」帶來的遺憾，重新想起「愛本身就是祝福」的道理。



崔紅看到了潤吾把當初兩人定情的「花栗鼠」放在「皮波」的身邊，打了電話想對潤吾說聲謝謝。潤吾時隔五年終於接了崔紅的電話，他表示花栗鼠和皮波就該在一起，開口約崔紅見面。兩個人表面上心平氣和地見面，內心卻滿是波濤吧？他們再次向彼此道謝，淚眼汪汪祝福對方幸福。離開後的崔紅，淚水止不住。



豁然開朗嶄新的隔日，崔紅一如往常到公園慢跑，跑著跑著一個步伐跟上了他，那是潤吾。原來潤吾的反思，一部分是來自他體驗崔紅的生活，親自跑步來理解崔紅為何而跑，而崔紅坦承自己分手後曾停止跑步，她也反省自己過於任性，只在乎自己的孤獨以至於沒能看見潤吾的孤獨。



兩個人終究把手重新牽起，從冬天到春天……劇情最後下了註解：春天盛開的鮮花，是對冬天雪花的一種回應。



結局播映後，觀眾的評價幾乎是好評，尤其對於最後的收尾還有註解。在官方公開的結局精華影片下方，網友留言寫下「5年裡寫了幾百張檢討書的潤吾……」、「演技是演技，而這部劇的攝影導演應該要獲獎，畫面太漂亮了ㅜㅜ」、「雖然互相祝福對方幸福，但最終領悟到了幸福就該是兩個人，非常感謝把崔紅和潤吾演得像真實人物的李世榮和健太郎」、「兩個人最後把感情整理得很成熟，重新在一起多好」……等等。



其中亦有不少網友不約而同提到李世榮的哭泣戲，表示太揪心、太感染人，又因為她和坂口健太郎合作的成果相當有化學反應，許多網友都希望兩人能再合作一次呢！



이세영 눈물연기 차력쇼중임 진짜 미쳤다 얘들아 ㅠㅠㅠ pic.twitter.com/ft5SXWKSg7 — ₂₃₀ (@230SAVE) October 25, 2024

小編結局前曾整理《愛過之後來臨的》虐心金句‎，文末再整理結局出現的深刻金句吧！

「我很想告訴他，因為他對我很好，第一次讓我愛上一個人，想說聲謝謝。這些話我卻一次都沒有說給他聽，還一直任性，真的很抱歉。還有以後再也不要後悔了，就像有人說過的那樣，夢寐以求的事未能如願，有時也是一種祝福，我們遲早會明白這個道理。」

「我們明明生活在同個空間，卻做著不同的夢。我一點都沒有理解小紅的孤獨。不過那都是，因為積累已久的孤獨，而那一切的原因在我，是誰發明了『後悔』這個詞語的呢？神讓人們後悔，究竟想讓人學到什麼呢？」

「就是把自己交給時間吧！然後審視你自己，用類似像欣賞的心情，我心中江河的波濤逐漸平靜，變得平靜之後，再看看它想流向哪個方向，直到眼睛痛為止，那也許是我們對人生最正直的一種應對方式。」

「沒錯，真是可悲的諷刺，當愛過之後，才能理解那種愛，所以總會迎來遲來的後悔，因此愛得越深，後悔也會更加深切吧！」

「結果，我能做得就是寫下去，為了理解她的內心，為了再次靠近她的心靈。瞬間即永恆，願永恆只在那一瞬間。我想起了她的笑容，我想起的都是，美麗的季節和美好的時光。我無法忘記她天真的笑容，那是一個沒有背叛怨恨和悔意的，真實的笑容。」

「還有那一天也是耀眼的清晨，我們從幸福中醒來，睡眼惺忪地望著彼此，微笑著。雖然幸福伴隨著不安，但只要我在她身邊，她一定是幸福的。那一天的我們，相信一輩子都會幸福下去。但是不知從何時起，她的眼神變得憂愁，即使微笑，也不是發自內心的笑，還時不時地獨自發呆。最終，問題在於我無法填補她內心的孤獨。」

「謝謝你愛我的那些時光。」「應該說謝謝的是我。」

「以後不要再後悔了，就像你在小說裡寫的一樣，愛……僅僅是愛的存在，就已經是種祝福。」

「我也要說聲謝謝，因為你用文字，寫出了我們的故事。」

「等時間一到自然就知道了，不存在沒有意義的愛，無論是什麼樣的愛，愛本身就是一種幸福。」

「從那時候我一直在跑步。起初我每天跑步是因為想你，但是跑者跑著我好像明白了，你當時是什麼心情了。你一個人跑步，是為了填補內心的孤獨。我以為，了解你的一切，但其實，卻不知道最重要的一件事。」

「我，自從和你分手之後，曾有段時間沒有跑步，就像你在小說裡寫的那樣，其實，我也在後悔。在一起的時候，不能理解你，還總是任性，結果，連我也忘記了最重要的一件事：我現在才知道，因為我，你也同樣會感到痛苦和孤獨。」

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