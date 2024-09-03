《兩天一夜》金鍾旼真的脫單了！認女友小11歲，已交往兩年多

高耀太成員、《兩天一夜》老班底金鍾旼，近日上了Super Junior希澈的YouTube節目暢談戀情，首度公開更多細節。

金鍾旼出道近30年鮮少有緋聞，已44歲的他經常被民眾把他與高耀太申智湊對，近年也成為觀察單身藝人為主題的實境綜藝《我家的熊孩子》班底，不過今年上半年開始，他似乎特別「滿面春風」。

3月就有假新聞傳金鍾旼9月結婚，4月他在《兩天一夜》玩遊戲時被DinDin挖洞便大方承認有女朋友了，美珠在《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）談自己戀情也拖他下水，他雖然絕口不提是誰，但同意片段可以播出。後續連在其他節目，金鍾旼時不時都會被提起戀情，問他是否打算結婚，他表示是以結婚為前提，堅定的稱會結婚。



上月28日，金鍾旼作客希澈YouTube節目《腦過者》（뇌절자），希澈直接問他：「是當時的那位嗎？」並算算日子兩年多了，他爽快承認。希澈回憶2年多前和公司代表等人喝酒時巧遇了金鍾旼，希澈上前打招呼時便見到了金鍾旼身邊有沒看過的女子，金鍾旼成認識是女友，希澈保守了秘密未流出過。副主持人Lovelyz劉智愛相當好奇女方年紀，金鍾旼鬆口女友小自己11歲。



希澈形容金鍾旼女友看起來智慧又優雅，金鍾旼在她身邊像小孩。問金鍾旼女友最喜歡他什麼，金鍾旼回答女友說他比想像中帥，希澈非常同意的說金鍾旼早期在高耀太很有人氣。問到結婚話題，金鍾旼對假新聞也很無奈，解釋結婚是他的人生計畫但根本還沒定下日期。



整場節目下來，金鍾旼聊了不少自己的愛情觀，和智愛比較接近，希澈就大相逕庭了，金鍾旼忍不住吐槽他「就是不該結婚的人」，但也說自己以前觀念和希澈很像。看完節目，一些網友留言祝福金鍾旼，也有人這才驚覺金鍾旼在《兩天一夜》說的都是真的。

▼完整節目影片



順帶一提，當初挖洞給金鍾旼的DinDin，在31日最新一集《玩什麼好呢》又逗他了，和劉在錫兩個人察覺他講電話有些彆扭，便笑他是不是跑進儲物室講電話，劉在錫還叮嚀他結婚要通知，金鍾旼開朗答應了。



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