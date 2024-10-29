金守美早就寫好了「遺書曲」：要要去見媽媽了，再見！希望參加葬禮者「微笑著告別」

「戲骨」金守美突然離世，引發粉絲們的悲痛。 她在三年前的一檔節目中親自創作的「遺書曲」歌詞再次讓人淚流滿面。

金守美於2021年10月19日出演了MBC Every1的節目《請叫我》，在節目中她請求為自己的葬禮製作一首「遺書曲」。 《請叫我》是一檔根據委託人的故事創作並演唱歌曲的節目，金守美在首期節目中作為嘉賓出現。

她在節目中表示：「我的葬禮雖然不是派對，但我希望能夠『微笑著告別』。」希望在自己的葬禮上播放自己創作的歌曲，並公開了她親自撰寫的歌詞。金守美寫的歌詞以「我去見媽媽了」開頭，接著寫道：「花開的春天我已經看過七十多次，紛飛的大雪也見過七十次。 好好玩耍吧。 再見，再見。」歌詞中還提到：「如果有人在我的草地上撒下喇叭花種子，秋天我會小心翼翼地睜開眼睛，看到紫色的喇叭花。 好好玩耍吧。 再見，再見。」



金守美創作這些歌詞是為了表達對一生中悉心照料喇叭花的母親的思念。 她說：「母親在世時非常珍惜地培育喇叭花，周圍總是開滿了喇叭花。 每當我澆水時，仍然會喊『媽媽』。」



節目中還公開了金守美親自創作的歌詞配上旋律的完整遺書曲《喇叭花》。 隨著金守美的突然去世，這首「遺書曲」的歌詞再次受到關注。

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