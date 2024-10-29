BLACKPINK ROSÉ《APT.》美BILLBOARD「Hot 100」第8！創職業生涯新紀錄

超人氣女團BLACKPINK成員ROSÉ與流行歌手Bruno Mars合作的歌曲《APT.》在BILLBOARD榜單上刷新了K-pop女歌手的最高紀錄。

據美國音樂專業媒體BILLBOARD（Billboard）於29日發佈的榜單預測報導，Rosé與Bruno Mars的《APT.》登上了BILLBOARD「Hot 100」最新榜單的第8位。 這是ROSÉ發佈的個人單曲中最高的排名，也是她首次進入「Hot 100」前10名，備受矚目。 同時，這也是BLACKPINK所有成員的單曲和團體曲目中，創下的最高紀錄。



此前在BILLBOARD榜單上，BLACKPINK的團體歌曲的最高記錄是《Pink Venom》（第22位），而個人單曲的最高記錄是Rosé的《On The Ground》（第70位）和Lisa的《ROCKSTAR》（第70位）。

特別值得一提的是，在ROSÉ的《APT.》之前，K-pop女藝人在「Hot 100」上取得的最高排名是BLACKPINK與Selena Gomez於2020年合作的《Ice Cream》，當時排在第13位。與此同時，《APT.》還首次進入英國官方單曲榜「Top 100」，並位居第4名，穩居前列，該榜單與BILLBOARD並列為全球兩大榜單。



ROSÉ於10月18日發佈了與Bruno Mars合作的新曲《APT.》，掀起了全球性熱潮。通過此次單曲，ROSÉ不僅在韓國音源榜單上獲得第1位，還成為韓國女歌手首位登上美國Spotify榜單第1位的藝人，同時也榮登全球Spotify每日熱門歌曲榜第1位，創造了個人職業生涯的新高。

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