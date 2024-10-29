金守美早就写好了「遗书曲」：要要去见妈妈了，再见！希望参加葬礼者「微笑著告别」

「戏骨」金守美突然离世，引发粉丝们的悲痛。 她在三年前的一档节目中亲自创作的「遗书曲」歌词再次让人泪流满面。

金守美於2021年10月19日出演了MBC Every1的节目《请叫我》，在节目中她请求为自己的葬礼制作一首「遗书曲」。 《请叫我》是一档根据委托人的故事创作并演唱歌曲的节目，金守美在首期节目中作为嘉宾出现。

她在节目中表示：「我的葬礼虽然不是派对，但我希望能够『微笑著告别』。」希望在自己的葬礼上播放自己创作的歌曲，并公开了她亲自撰写的歌词。金守美写的歌词以「我去见妈妈了」开头，接著写道：「花开的春天我已经看过七十多次，纷飞的大雪也见过七十次。 好好玩耍吧。 再见，再见。」歌词中还提到：「如果有人在我的草地上撒下喇叭花种子，秋天我会小心翼翼地睁开眼睛，看到紫色的喇叭花。 好好玩耍吧。 再见，再见。」



金守美创作这些歌词是为了表达对一生中悉心照料喇叭花的母亲的思念。 她说：「母亲在世时非常珍惜地培育喇叭花，周围总是开满了喇叭花。 每当我浇水时，仍然会喊『妈妈』。」



节目中还公开了金守美亲自创作的歌词配上旋律的完整遗书曲《喇叭花》。 随著金守美的突然去世，这首「遗书曲」的歌词再次受到关注。

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