【韓網熱門】SEVENTEEN勝寛就「HYBE報告書」發長文，引網友大討論

SEVENTEEN成員勝寛就最近的「HYBE報告書」透過個人IG發佈了一篇長文，在theqoo上引爆熱議，留言接近2000條。

SEVENTEEN勝寛發長文：「不想再看到互相傷害的樣子」疑似回應HYBE報告書引發熱議！

勝寛IG長文內容：



我不想再看到彼此受傷了。

這些年來，雖然發生了許多事情，但我總是忍耐著心中的情緒，告訴自己一切總會過去，並像往常一樣盡力和成員們一起活動。 然而，現在已經無法只是靜靜地旁觀，等待風波平息。 看到愛我的粉絲、我的成員們，還有這一刻依然努力活動的所有同事們都在受傷，我不再能保持沉默。

這篇文章對某些人來說也許是多管閒事，對某些人來說也許顯得輕率，但我決定鼓起勇氣嘗試一次。 雖然身為藝人是我自己選擇的職業，也因為受到了許多愛而必須承受一些事情，但這個職業不應該是需要忍受傷痛、被逼到幾近崩潰的境地，還得強忍著繼續撐下去的。

我只是想在我擅長的領域，對自己所愛的粉絲有所回饋，並用我所能給予的良好能量來影響周圍的人。 然而壓力和負擔的沉重，身心的疲憊，卻是難以言喻的。

即便如此，即便是在此刻，我們也必須完成自己的工作。 有人冷靜理性地面對，有人積極微笑著，有人雖然痛苦但依然順應著，勉力支撐。 因為自己選擇了這條路，所以必須承受，然而這樣的理由，今天卻顯得格外冷酷無情。

有些日子晴朗，有些日子陰暗。 對我來說，今天就是格外陰沉的一天。 難道我沒有想過積極面對嗎？ 難道我沒有努力過微笑嗎？ 但今天就是特別困難，想到還有其他人也在受傷，心裡就很難受。 無法擁抱和安慰所有人，這點讓我更加心痛。

我不知道這些笨拙又不成熟的話，是否能給某些人帶來共鳴，是否能給予他們一點點的安慰。 但至少我知道，我的成員、我身邊的同事和朋友們，這些在K-pop這個大產業中努力奮鬥的人，都是由衷熱愛這份工作的人。

正因為他們如此真心，會受傷; 正因為他們如此熱愛，有時會感到空虛。 然而，即使如此，他們每天仍為了自己、成員、家人、粉絲而努力地給予愛與收穫愛。

我想清楚地表達這一點：那些人絕不是你們可以輕易評價或判斷的對象。不是如表面上那樣輕鬆的、圓滿活動過來的人，他們充分經歷過痛苦、崩潰過又無論如何都要努力戰勝，

為了在舞台上給粉絲們展現最好的樣子，都是咬牙拼命努力過來的人們，希望大家不要小看偶像。 沒有人有資格輕易插足我們的故事，不僅對我們對其他藝人也是，我們並不是你們的消費品，希望你們不要認為可以隨心所欲地消費享受。

光是一週的音樂節目行程，就幾乎榨乾了我們所有的體力。 而在這之外，我們還有廣告、活動、演出、其他行程。 即便如此，現在比我更微笑著、熱情打招呼的同事有很多。 每當遇到這樣的時候，我也會笑著回應他們，因為這是我唯一能為他們做的事。

每當有人對我們熱情地微笑和打招呼時，那一瞬間是如此珍貴、讓人感激。 就算只是形式上的問候，有時候同事們在專輯裡寫的幾句簡短留言，會讓我在疲憊的一天中重新獲得力量。 我只希望大家都能不受傷害，健康地活動下去。

我也很喜歡「挑戰」文化。 無論是熟識的夥伴，還是不認識的人，透過一起完成挑戰留下紀錄，這樣的互動讓人覺得在這青春最美好的時刻能留下這些回憶是多麼美好。 如果粉絲們也能因此而感到開心，那就更好了。 即使彼此不熟識，但在挑戰結束後，即便是尷尬而拘謹地互相鼓勵一句「加油」，這樣的支持也是珍貴的。

我認為，只要懷著尊重的心態見面，能夠為彼此提供一點點幫助，就已經很有意義，也讓人心懷感謝。

雖然我還需要努力，但希望我們大家都能變得更溫暖一點。 如果能用溫暖的目光來支持、愛護彼此，也許情況會稍微好一些。 我真的不願再看到有人崩潰、最終放棄這一切。 我真誠地希望，別再給他人帶來無法負擔的傷痛了。 這是我最迫切的願望。 我不想再看到我、我的成員們，還有現在依然努力工作的所有同事，甚至為了我們真心付出的工作人員和粉絲們，再次受傷。 此時此刻，我想向依然用心愛著我們的粉絲們道歉並告白，我愛你們。

PS：「HYBE文檔事態」或「HYBE報告書」指 HYBE 公司發佈的相關文案內容引發爭議的事件。 該事件通常涉及到公司在處理藝人活動、社交媒體內容或公司公告時的文案措辭，被粉絲或公眾認為不恰當、疏忽或存在隱患，從而導致了負面反饋和討論。

韓國網友評論：（以下僅為照搬韓網翻譯，不代表KSD任何立場）

1. 一看就知道是在狙擊HYBE啊，我知道發聲是多麼不容易的事，為他加油

2. 看完怎麼這麼生氣呢？ 我的本命被罵慘，受惠的一方卻在要求世界美好，你可真是心情舒暢啊

3. 你們可是成長成大團之後才被HYBE吞併的啊

4. 第一個站出來發聲的人真的很勇敢，太帥了

5. 首先感謝你發聲，不過HYBE文件還是要重新審視的，HYBE一定要倒了才行，同時代的團隊和業內人士全都是受害者

6. 就衝那句「我們不是你們的消費品」，就值得鼓掌

7. 我到現在也不是很喜歡那些HYBE受惠團，也知道他們不可能站出來應援，但是這種情況下他的行為已經是竭盡了全力的最佳辦法，這可是愛豆圈史詩級事件啊

8. 謝謝你，勝寛啊

9. 勝寛太帥了，我本命被起訴時有人能夠這樣為他發聲的話該多好啊，卑劣的大人實在太多了，為所有的愛豆加油

10. 這文最大的問題是什麼，大家知道嗎？ 把受害者和受惠者混為一談，受害者和受惠者根本不會站在同一方陣，這只是受惠者站在受惠角度上所寫的內容而已

11. 我覺得是勝寛在和HYBE劃清界線

12. 這可不是為了和HYBE分割，而是受惠者的自我憐憫罷了

13. 我覺得他就是在和公司劃清界線，不過看到其他人的留言，也確實會讓人產生不一樣的想法，不管怎麼說我都覺得他寫得很好，利用自己的影響力發聲，並不是件容易的事情

14. 罵他的人平日裡到底活得是有多麼的糾結、脆弱啊，他本身就不是HYBE的人，他能這樣發聲就已經鼓起了很大的勇氣

15. 這麼愛挑戰文化的話，在HYBE旗下愛豆團都不和NEWJEANS玩挑戰的時候你就應該站出來啊

16. 比起一聲不吭，寫出這麼長的文字，已經很勇敢了

17. 勝寛啊，我要哭死了，不知道你帶著怎樣的心情寫下這篇文章

18. SVT又不是靠著hybe才火的，如同他自己寫的那樣，沒有資格談論hybe的事情，一旦說了肯定會被罵

19. 都是我想對hybe說的話，心情很複雜，svt加盟hybe也沒有多久吧，hybe不要毀了kpop，趕快消失吧

20. 受惠者？ 我不是svt的粉都生氣了，他們從中小企業裡出道，那麼多裡才走到今天的位置，被賣到hybe之後還要被你們罵？？ 看到有些人罵他是受惠者的自我憐憫，我只想說又是hybe在玩輿論遊戲了吧

21. 上過班的人都會知道，公司遇到事情的時候，站出來發聲就已經很不容易了，旗下還有那麼多團，他能做到這個地步真的是很有勇氣了，而且還是在粉絲罷買運動沒多久之後，看得出來他一直在關注動向，想要安撫粉絲，加油，克拉們

22. 如果你是真心的話，就先向公司抗議吧，出道這麼久的前輩率先發聲是對的

23. 一大早就我哭得稀裡嘩啦，謝謝你，勝寛啊

24. 比起認可這篇文章，我倒是覺得他要比那些沈默不語、事不關己高高掛起的人好多了

25. 韓昇洙你到死也要反省，最大的受惠團還在一聲不吭呢，stv還知道以這種方式發聲

26. 該公司旗下所有的團別再侮辱別家藝人了

27. 在這裡罵勝寛的人是不是都是hybe的人啊

28. 即使是受惠者也可以為她們發聲啊，防彈少年團柾國不也是發五色愛心為nj聲援罵？ 公司和藝人也並非同心啊

29. 得了那麼多好處的人在期待美好的世界，哈哈哈哈哈哈哈哈

30. 是受惠者又如何？ 有影響力的人出來發聲也是好事啊，怎麼這麼多人糾結啊

原文：https://theqoo.net/square/3462962971

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