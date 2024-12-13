金守美生前日記透露巨大壓力：懼官司毀50載清譽、靠安眠藥入睡，患恐慌症仍須工作、心力交瘁

資深演員金守美今年10月25日突然離世，讓各國觀眾震驚不已。 12日，金守美的遺屬宣布，將她自1983年起寫了41年的日記結集成《我控訴：致那些傷害我的一切》一書，並將版稅全額捐出。

金守美1971年出道，從影超過50年，在電影、電視劇及綜藝節目中建立了無可取代的地位。 此外，她還與家人共同創辦餐飲品牌「喇叭花F&B」，在演藝圈以「手作風味美食家」著稱。



這本書收錄了金守美生前未曾公開的真實心聲，包括她在光鮮形象背後隱藏的痛苦與悲傷，對家庭的深厚情感，以及對工作的無盡熱忱。遺屬表示，因為目睹了金守美在晚年所經歷的痛苦，懷著惋惜的心情決定公開她的日記。

金守美從從1983年開始，在小筆記本上記錄感恩祈禱，有時也以潦草的字跡訴說深切的痛苦。據推測，她生前可能已考慮將日記集結成書，在其中寫道：「雖然害怕這本書出版後給家人帶來的風波，但希望透過分享我的生命哲學，為那些心生輕生念頭的人及青少年帶來啟發。」



因官司感到恐懼羞恥

根據書中透露，金守美曾因與共事的A某發生矛盾而深受打擊。 當時，A某因涉嫌侵佔及詐欺被起訴，並反告金守美及其子金正明相同罪名，讓金守美倍感壓力。

當時金守美十分擔心公司訴訟的事情見諸報端，令她50年來建立的聲譽毀於一旦，內心一直忐忑不安。 2023年10月至11月，她在日記中寫道：「每天都像酷刑，不知新聞曝光後會遇到什麼樣的風波，食不下咽，不吃安眠藥就無法入睡」、「這一個月來的不安、恐懼、心力交瘁，就像是一場噩夢」。

今年1月，媒體大量報導金守美涉嫌侵佔，她在日記中吐露委屈：「主啊，我沒有犯罪」「今天新聞見光了。 居然說我侵佔，真的不可理喻」。 金守美女兒透露，母親與外表看起來的強勢模樣不同，對新聞報導本身感到恐懼和羞恥、非常容易因報導和留言而受傷，即便日後判定無罪也無法治癒。



健康惡化仍被迫工作

不僅如此，晚年的金守美還飽受恐慌症折磨，今年1月開始陸續寫道：「米飯就像沙粒一樣，恐慌症造成窒息般的痛苦，任何藥物都無法治癒」「不安、恐懼，真的是有生以來最辛苦的時期」。

然而迫於公司壓力，金守美仍不得不出演電視購物等節目。 今年9月的電視購物節目裡，金守美面部浮腫、雙手發抖、口齒不清，連泡菜都無法成功撕開，已被很多人指出健康狀況不佳，但金守美解釋稱是植牙造成的影響。 金守美女兒透露，當時金守美因為壓力和恐慌症，精神上已經十分疲憊，本應靜養調理，即便帶著愉悅的心情做電視購物都會消耗很大精力，何況是在壓力之下進行，辛苦程度可想而知。



明星背後的溫情瞬間

除了痛苦的心境，金守美的日記中也充滿了對演戲的熱愛。 她於1971年以MBC公開招募的第3期藝人身份出道，作為演員活動了超過50年。 金守美在日記中寫道：「賭上性命去拍攝、練習、玩耍、忍耐，總會有代價的吧（1986年）」「昨天的拍攝也很順利。 就像時隔70年重新出道一樣，用盡全力讓大家看到真正的表演實力吧（2004年）」「我對演戲充滿了渴望（2017年）」。

金守美記錄了她對美食的熱情和趣事，稱她整個中學時期都肚子很餓，1980年拍攝電視劇《田園日記》時用廚刀削蘿蔔和番薯來吃，還吃掉了用作道具的飯菜，一度被工作人員責罵「不要再吃道具了」。（劇照中右側是另一位資深演員金惠子）



日記中也透露出金守美對家人的深情。 1985年10月，金守美寫道：「拖著連坐著的力氣都沒有的身體，在像天使一般安睡的女兒額頭上輕輕一吻，每天都發誓：為了你們，媽媽會努力生活。」

一直以來，金守美最想要的都是在親近自然的地方書寫文字的平靜生活。 在1986年的日記中，金守美寫道：「比起耀眼的名氣，我更想成為一個安靜、平凡的孩子媽媽。」2011年，她再次表達了自己的願望：「我有一個最後的心願。 希望能住在一個有庭院的房子裡，或者在一樓圍牆上爬滿牽牛花藤蔓的地方，一邊生活，一邊寫作。」

此外，金守美今年10月25日因高血糖性休克突然辭世，享壽75歲。 為她祈求安息的49日祭於今日下午在京畿道龍仁市舉行。



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