他們都喊金守美「媽媽」！卓在勳、李常敏遺憾缺席喪禮，悲痛：為何突然走了有什麼好急的

「國民媽媽」、「國民演員」，元老級演員金守美25日離世，讓眾多演藝圈後輩倍感不捨，劉在錫、趙寅成、鄭埻夏、張東民等人27日都前往喪禮送上一程，連前輩金英玉、金容琳也出席，場面相當哀戚。遺憾的是，喪禮有兩名後輩遺憾未能參與，是和金守美情同母子的卓在勳與李常敏。

*先前報導回顧：‎〈【影片&多圖】「國民媽媽」演員金守美今日出殯，圈內晚輩送行、兒媳徐孝琳痛哭失聲〉‎

金守美在演藝圈裡有幾名知名的「乾兒子」，包括卓在勳、申鉉濬（申賢俊）、鄭埻夏、尹正秀等人，他們都直呼金守美「媽媽」。其中，卓在勳、鄭埻夏與金守美的緣分來自於曾在電影《家門的榮耀》（가문의 영광）系列合作過。金守美過世消息傳開後，許多媒體馬上連絡卓在勳等人，而卓在勳正與與李常敏在海外拍攝綜藝節目《脫掉鞋子恢單4Men》，他們向媒體吐露悲痛，也證實無法趕回去參與喪禮。

看過《認識的哥哥》或《我家的熊孩子》的海外觀眾們或許也很了解，金守美和卓在勳互動甚至比親母子還親暱，兩人相處模式溫暖又爆笑，相當受歡迎。金守美過世後，許多網友也重新翻出兩人同台的節目片段，留言悼念金守美、遺憾未能再見這雙人組合。



卓在勳沒能送金守美一程，僅透過IG發文悼念，他發了張與金守美、李常敏共同坐在油菜花田的美麗照片，哀痛寫下：「謹求故人冥福。很喜歡油菜花田吧？沒能送行對不起……為什麼這麼突然就走了有什麼好急的……明明要我（把節目）做得有趣一點，為什麼卻讓我傷心？總有一天會再見的，安息吧。



而李常敏雖然不像卓在勳等人直呼金守美「媽媽」，總是尊稱「老師」，但他也把金守美看作是自己的媽媽般關心，經常向金守美諮詢煩惱，金守美也毫不吝嗇傳授自己的演戲與人生經驗，也會照顧李常敏。《我家的熊孩子》不時看得見金守美和李常敏、卓在勳的互動，這些畫面都變得無比珍貴。



同樣只能透過發文思念金守美，李常敏貼出《熊孩子》兩人同框畫面，喊了卓在勳「媽媽」，寫下：「媽媽前不久才說要和我一起做節目……每次想到創意的時候都會打電話給我，愉快地討論的聲音還很生動……太心痛了。因為見不到所以更辛苦了……媽媽，雖然現在不能去找您，但在遠方祈禱……會馬上找您並問候您……媽媽，您總是對我說的話，我會永遠珍藏在心裡。」



另外，2013年曾在戲劇《錢的化身》裡和金守美有「母女」之緣的黃正音，一樣沒能替金守美送行，IG發文先道歉由於和兒子去了較遠的地方，沒能到場致敬，接著提起對她的記憶：「您在拍戲現場溫暖待人的模樣，會準備好吃的食物，這些和導演與所有工作人員一起親暱分享的珍貴回憶，我會好好珍藏，會努力成為像老師一樣給予後輩溫暖的演員，我愛您，尊敬您，安息吧（愛心）。」



而有到場送行的申鉉濬，今（28）日以全黑裝束做客朴明洙的廣播節目，朴明洙小心翼翼提到金守美，申鉉濬透露自己在聽聞「媽媽」過世時，正要前往搭機參加日本粉絲見面會，幸運的是能改其他航班去日本，所以當機立斷先到媽媽的喪禮，也表示喪禮順利結束了，「希望我們媽媽在天堂能毫無壓力，一切都好」，也表示很愛媽媽、會很想念媽媽。朴明洙聽了也表示聽到噩耗很心痛，也為故人祈求冥福。



▼金守美過往與申鉉濬同框畫面



洪錫天在金守美過世當日亦發文，貼出兩人在《守美的飯饌》畫面，表達：「從金守美老師那裡得到了很多稱讚的安慰，真不敢相信她突然就離開了，嗚。說會長長久久健康地帶給我們歡笑，真的很傷心，已經開始懷念那些髒話了。不會忘記每當我想偷懶的時候，您要我打起精神的那份溫暖，安息吧。 #謹求故人冥福 #金秀美老師」



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