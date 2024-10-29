金守美與徐孝琳婆媳感情佳：房子送媳婦，怕她離婚只有五千萬贍養費

韓國元老級演員金守美猝逝引發演藝圈前後輩及廣大觀眾不捨，韓國媒體與網友們紛紛回顧她過往作品或美談悼念她，她的美談不只是照顧後輩，在演藝圈擁有眾多「乾兒子」外，她對自己的媳婦徐孝琳更是疼愛有佳。

徐孝琳既是金守美媳婦也是演藝圈後輩，許多綜藝節目上都能看見婆媳間親近的互動，例如節目《超人回來了》、《新郎課堂》、《辛酸當鋪》……等等，兩人還曾一起客串電視劇《明星經紀人生存記》。金守美也曾在節目上突發打給徐孝琳，兩人毫無隔閡溫暖又有趣的對話，真實呈現。婆媳也經常替對方作品應援。



▼金守美曾親自開餐車為正在拍電影《入夢》的徐孝琳應援（中為導演）



而徐孝琳會當金守美媳婦，也得多虧金守美的節目《吃飯了嗎？》（밥은 먹고 다니냐?）。徐孝琳丈夫鄭明浩曾在《超回》公開過程，他透露自己上了媽媽的節目，那時節目上有徐孝琳還有崔揚洛，崔揚洛極力撮合他和徐孝琳，他也覺得徐孝琳很漂亮、頗有好感，約了見面後自然而然發展下去了。



▼徐孝琳與丈夫鄭明浩、女兒Joie



去年金守美受邀節目《早晨庭院》訪談，敘述了自己兒時、跨入演藝圈到現在的人生經歷，她便提到了自己和媳婦徐孝琳的相處，而這多虧了婆婆的影響。她說她曾經和丈夫大吵，是婆婆率先安慰並代替道歉，婆婆親自插花並寫卡片：「今天也很累吧？對不起。」她坦言能維持婚姻都是為了婆婆，婆婆甚至說過如果她要離婚的話會給予支助，還會給她新沙洞的大樓，備受感動的她便覺得「不能丟下媽媽」，且下定決心如果有兒子的話，也要向婆婆對她那樣對待媳婦。



當兒子2年前牽涉詐欺罪時（最終無罪），她擔心媳婦難過，便把自己的房子送給了媳婦。她解釋如果兩人離婚的話，媳婦法律上只能得到五千萬的贍養費，因此再給她房子，希望媳婦能拿著錢與房子和孩子好好生活。金守美說：「我從媽媽那裡得到愛，我才忍下來，所以我也給媳婦那份愛。」



▼《早晨庭院》（已定位39:08）



金守美27日出殯，徐孝琳難掩悲痛的模樣全都被捕捉，更令人不捨他們這對婆媳的緣分已盡。



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