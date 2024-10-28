《貞淑的推銷》金元海繼「月牙骨」後2024再穿女裝XD，而且是鮮紅色的性感內衣襯裙！！

韓劇中的「黃金綠葉」演員金元海依舊不設限，在新作中犧牲小我，直接換上了內搭襯裙在大街上跳舞～。（果然男扮女裝只有零次，以及無限次...）

金元海這次在 JTBC 熱門韓劇《貞淑的推銷》（Netflix 同步）中，飾演吳金姬（金成鈴 飾）木納、守舊的老公－崔元峰，雖然他不看好妻子販售成人用品，卻身體相當老實的每一次都被誘惑。



在一次數落妻子不可能會成功把商品賣給一直敵對的許英子（鄭英珠 飾），還信誓旦旦的說，要是妻子真的成功賣出，自己就穿著內衣襯裙在鎮中心跳舞！！



結果，妻子真的與姐妹們佈局，成功將商品賣給了許英子，吳金姬把崔元峰叫回家，拿著那件約定好的內衣襯裙，崔元峰以為又是一次來自妻子的誘惑，結果卻反而被要求換上，準備去鎮中心跳舞吧！XD



崔元峰默默地幻想自己的換上之後的模樣...（真的太犧牲、太讓人敬佩啦～）





最終向妻子求饒求放過，表示自己感到繼丟臉又後悔，妻子還是原諒了他～，劇中的他就沒有真的到鎮中心跳舞了。（但現實是真的跳了XD）



而金元海也曾在2017年《大力女都奉順》裡，飾演過一個經典角色「月牙骨」（這部又是JTBC出品、果然是孽緣?），愛好女裝扮相，舉止也是充滿「叫我歐逆（姐姐）」的氣勢，因為中意男主，而經常欺負被關愛的女主奉順（朴寶英 飾），因為表現太突出了，至今仍是許多劇迷們難忘的經典角色。



▼來回顧一下「月牙骨」吧！



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