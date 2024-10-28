【韓網熱門】韓佳人這輩子吃過的泡麵&喝過的可樂個數！網友：真了不起啊

果然美女明星的生活都極度自律。

最近韓佳人最近和羅美蘭、曹寶兒等人一同出演了綜藝節目《帳篷外面是歐洲之南法篇》，眾人野營時煮泡麵吃，當其他人大快朵頤時，韓佳人只是坐在一旁，更是語出驚人地表示：「活到現在只吃過10包泡麵、喝過4瓶可樂」。



據統計，韓國人年均消費泡麵數量高達70-80包，韓國人一年內消耗的泡麵總量達到80億包，人均購買泡麵桶數全球最高。

韓國網友評論：

1. 我一天三頓都想吃泡麵

2. 是節目效果吧

3. 因為知道對身體不好才不吃的吧

4. 我也不喜歡泡麵，但是可樂絕對不能斷

5. 剛才我還吃了一包

6. 看完之後我正在思考要不要去煮包來吃

7. 我很討厭有熱湯的麵條，極度厭惡刀削麵，幾年才吃一次，不過倒是很喜歡炸醬麵

8. 不喝可樂的話，吃漢堡的適合要配什麼？ 難道連漢堡也不吃????

9. 我很愛泡麵、可樂，不過不吃麵包不喝酒

10. 這輩子只喝過4瓶可樂??? respect

11. 不要以為是節目效果她才這麼說，本來就有很多人不喜歡這些食物啊

12. 我除了剛入職時期喝過燒酒，就再也沒喝過

13. 我這輩子喝過的燒酒都沒有一瓶

14. 聽說她都不吃零食，只吃一日三餐

15. 每次喝燒酒的時候我都會想：還不如喝可樂呢

16. 可能是沒喝過吧，我20歲之前完全沒喝過可樂，30歲的時候突然就愛上了

17. 我也不喜歡泡麵，一年最多吃2、3包吧

18. 很有可能啊，地球上本來就有形形色色的人，周圍肯定有像她一樣的人

19. 啊，我一禮拜要吃4次泡麵

20. 韓佳人更注重內在美，偏好健康的飲食生活

21. 我光是看到這篇文章都超級想吃泡麵，好神奇

22. 我從來沒喝過可樂

23. 我每天吃泡麵都不會覺得膩

原文：https://theqoo.net/square/3460875628

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞