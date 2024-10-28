《贞淑的推销》金元海继「月牙骨」后2024再穿女装XD，而且是鲜红色的性感内衣衬裙！！

韩剧中的「黄金绿叶」演员金元海依旧不设限，在新作中牺牲小我，直接换上了内搭衬裙在大街上跳舞～。（果然男扮女装只有零次，以及无限次...）

金元海这次在 JTBC 热门韩剧《贞淑的推销》（Netflix 同步）中，饰演吴金姬（金成铃 饰）木纳、守旧的老公－崔元峰，虽然他不看好妻子贩售成人用品，却身体相当老实的每一次都被诱惑。



在一次数落妻子不可能会成功把商品卖给一直敌对的许英子（郑英珠 饰），还信誓旦旦的说，要是妻子真的成功卖出，自己就穿著内衣衬裙在镇中心跳舞！！



结果，妻子真的与姐妹们布局，成功将商品卖给了许英子，吴金姬把崔元峰叫回家，拿著那件约定好的内衣衬裙，崔元峰以为又是一次来自妻子的诱惑，结果却反而被要求换上，准备去镇中心跳舞吧！XD



崔元峰默默地幻想自己的换上之后的模样...（真的太牺牲、太让人敬佩啦～）





最终向妻子求饶求放过，表示自己感到继丢脸又后悔，妻子还是原谅了他～，剧中的他就没有真的到镇中心跳舞了。（但现实是真的跳了XD）



而金元海也曾在2017年《大力女都奉顺》里，饰演过一个经典角色「月牙骨」（这部又是JTBC出品、果然是孽缘?），爱好女装扮相，举止也是充满「叫我欧逆（姐姐）」的气势，因为中意男主，而经常欺负被关爱的女主奉顺（朴宝英 饰），因为表现太突出了，至今仍是许多剧迷们难忘的经典角色。



▼来回顾一下「月牙骨」吧！



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