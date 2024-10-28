RIIZE承漢退隊事件讓他們看到了希望？韓網驚現「要求BTS SUGA」退隊帳號

有網友通過X（舊Twitter）發起了敦促防彈少年團成員SUGA的退團的抗議活動。

日前，X上出現了一個名為「促SUGA退團花環總攻」的帳號，帳號擁有者表示：「該帳號是為了促進酒駕前科者SUGA退出團隊而創建的，計畫進行花環抗議活動。」帳號擁有者還稱：「如果在抗議之前他宣佈退出意向，抗議將不會進行。」並解釋道：「為確保抗議順利進行，目標金額不會公開，但在活動結束后，將透明地公開所有明細。 請注意，如果給花環訂購公司造成損失，可能會以妨礙業務罪被起訴。」並呼籲不要為了支持罪犯而成為罪犯，表明抗議的程序已經完成，準備進行。



根據「促SUGA退團花環總攻」帳號公開的抗議內容，抗議計畫在20日至22日於所屬公司HYBE大樓前進行。 抗議標語包括：「酒駕前科者SUGA OUT，HYBE包庇罪犯SUGA」、「酒駕是預謀殺人，SUGA無法改過自新，別給別人添麻煩，滾開吧」、「不買有SUGA的BTS，酒駕罪犯請退出」等。

今年8月，SUGA曾在首爾龍山區一帶飲酒後駕駛電動車，因摔倒后被警方發現。 酒精測試結果顯示，當時SUGA的血液酒精濃度為0.227%。 在被查獲17天後的8月23日晚上7點44分，SUGA前往首爾龍山警察局接受調查，經過3小時的詢問，他承認了酒駕行為。 首爾西部地方法院於9月27日對因違反道路交通法（酒後駕車）而簡式起訴的SUGA下達了罰款1500萬韓幣的判決，這與之前檢方要求的金額相同。



罰金屬於法院直接下達的刑罰，因此會記錄在案，成為前科。 同時，SUGA所駕駛的電動車屬於個人移動設備，需要持有相應的駕駛執照，酒駕時與汽車一樣適用《道路交通法》，因此需接受刑事處罰。

在SUGA的酒駕事件曝光後，國、內外的AMRY中出現了支持他和反對他繼續留在團隊的分歧。 一些粉絲擔心此事件會影響計畫於2025年進行的防彈少年團全員活動，而另一些粉絲則認為不能原諒他的犯罪行為。 事件發生至今已有兩個月，SUGA和其所屬公司僅對酒駕行為道歉，並未公開說明其未來的去向，粉絲間的矛盾愈發嚴重。 粉絲群體的衝突加劇，甚至有部份海外粉絲發起了對成員個人活動及韓國媒體的抵制行動，這也對成員們的個人活動產生了影響。

目前，防彈少年團除已在6月退伍的JIN和本月17日退伍的J-HOPE外，其餘成員均在服兵役中。

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